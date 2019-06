Frode Berg dømt for å ha overlevert 15.000 euro til russisk kontakt

Ifølge en side i dommen, som NRK har fått tilgang til, er nordmannen dømt for å ha sendt eller overlevert pengene i forbindelse med innsamling av hemmeligstemplet materiale i Russland. Mottakeren er ifølge kanalen en kontakt som norsk etterretningstjeneste har hatt i landet.

I midten av april ble den pensjonerte grenseinspektøren dømt til 14 års fengsel for spionasje i byretten i Moskva. Frode Berg har nå sittet fengslet i 550 dager i Russland.

Det har fra tidligere vært kjent at 63-åringen hadde 3.000 euro på seg i kontanter da han 5. desember 2017 ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva. Ifølge NRK kan dette tyde på at Frode Berg har sendt eller overlevert 3.000 euro til sammen fem ganger, penger som nå tilfaller den russisk staten.

Berg har innrømmet at han som pensjonist har tatt på seg flere oppdrag for norsk etterretningstjeneste, men har hevdet at det dreide seg om ren kurervirksomhet og ikke aktiv innsamling av informasjon.

Ikke søkt om benådning

Etter at dommen falt og senere ble rettskraftig, var det ventet at hans norske og russiske forsvarere ville sende en søknad om benådning til president Vladimir Putin. Putin har imidlertid fortsatt ikke mottatt noen slik søknad, meldte TV 2 fredag.

Bergs advokater sier det ikke er noen vits å sende inn en benådningssøknad før Russland og Norge har blitt enige om en løsning.

– I dette tilfellet har vi en person som har havnet i fengsel på grunn av en spionasjesak mellom Norge og Russland. Da blir prosedyrene deretter, og det er ikke noe poeng i å sende søknaden før man vet at det er forhandlet fram en avtale, sa Bergs norske advokat Brynjulf Risnes til VG.

– Sånn sett er benådningssøknaden kun en formalitet. Spørsmålet er om Norge og Russland har kommet til en avtale, og meg bekjent har de ikke det, fortsatte han.

UD bekrefter samtaler

Frode Bergs advokater har tidligere uttalt at en benådning fra Putins side trolig er nordmannens eneste mulighet til å bli løslatt, og på et møte mellom statsminister Erna Solberg (H) og Putin i St. Petersburg i april ble denne muligheten ikke utelukket.

Ifølge TV 2 bekrefter Utenriksdepartementet nå for første gang at Norge og Russland har snakket om saken.

– Norske myndigheter ønsker at Frode Berg kommer hjem til Norge. Dette har vi formidlet til russiske myndigheter, sier pressetalskvinne Ingrid Kvammen Ekker.

Risnes mener det også er positivt at Berg fortsatt sitter fengslet i Moskva og ikke er overført til en fangeleir et annet sted i Russland.

– Det tenker vi er et tegn på at forhandlinger pågår og at en løsning kan være i sikte, sier han.