Frivillige serverer ribbe og poteter til hjemløse i Oslo

Senteret er ventet å huse 2.500 gjester fra julaften til andre juledag, skriver Aftenposten.

Bedrifter og firmaer har donert både julemat og drikke til flere julearrangementer i Oslo. De frivillige ønsker byens hjemløse og rusmisbrukere velkommen, men døren er også åpen for dem som ikke har noen å feire jul med.

– Jeg tror så mange kommer hit fordi vi forhåpentligvis har et hyggelig rykte om at det er høyt under taket her. Folk kan være her hele tiden. Vi serverer julemat 24 timer i døgnet. Ribbe klokken tre om natten er veldig godt, sier Henning Holstad, gründer av Alternativ Jul.

Også Blå Kors og Kirkens Bymisjon holder julearrangement i år.