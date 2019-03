– Dette er et oppsiktsvekkende dårlig og skammelig forslag. Vil SV gå i retning av å privatisere norsk redningstjeneste? spør Frps stortingsrepresentant Dagfinn Henrik Olsen.

Mandag foreslo SV-representant Arne Nævra at cruisenæringen bør være med på å betale for større redningsaksjoner, som da skipet Viking Sky fikk motortrøbbel og nær havarerte på Hustadvika i Møre og Romsdal i helgen.

– Må bidra

Redningsaksjonen, som blant annet involverte seks helikoptre og flere slepefartøy, vil trolig koste et tosifret antall millioner kroner.

– En såpass lukrativ vekstnæring som cruisenæringen, må bidra til å bære det økonomiske ansvaret, uttalte Nævra til NTB.

Problemstillingen har havnet på dagsordenen etter at det ble kjent at reder Torstein Hagen, som eier Viking Ocean Cruises, har tjent milliarder på cruisetrafikken. Samtidig betalte han knapt 60.000 kroner i skatt til Norge i 2017.

– Plikt til å bistå

– Hvorfor stoppe med cruisetrafikken, hvorfor ikke fiskefartøy og frakteskip? Eller skal DNT og idrettslag holdes økonomisk ansvarlige for redning i fjellet som skjer på turer i deres regi? parerer Olsen, som sitter i transportkomiteen på Stortinget.

Han peker på at alle land har plikt til å bistå skip i havsnød som skjer i deres farvann.

– Det ville vært en skam om sjøfartsnasjonen Norge skulle kreve betaling for å redde skip og mennesker, sier Olsen, som selv har bakgrunn som sjøkaptein og los. Som kaptein har han selv opplevd å måtte søke assistanse fra redningstjenesten i andre land.

– Men jeg har aldri opplevd at de har spurt om hvor rederiet skattet. Man redder dem som trenger det. Det er det prinsipielle.

– Økonomi underordnet

At cruisenæringen bidrar lite til Norge i form av skatter og avgifter, mener han er underordnet. I stedet peker han på at anslag viser at hver passasjer i snitt legger igjen 900 kroner på hvert havneanløp.

– Det betyr mye for lokalsamfunnene langs kysten vår, sier Olsen.

Hovedredningssentralen slo tirsdag fast at den norske staten ikke tar betalt for å redde menneskeliv.

– Redningstjenesten i Norge koster ingenting. Vi sender ikke regninger til dem som har fått hjelp, sier redningsleder Eirik Walle ved Hovedredningssentralen på Sola til Bergens Tidende.

Viking Sky var på vei fra Tromsø til Stavanger med 1.373 personer om bord da skipet fikk motorhavari og drev mot land i kraftig uvær lørdag. I løpet av natta ble 470 av dem evakuert med helikopter.

I alt 36 personer har fått behandling ved sykehusene i Molde og Kristiansund. Tirsdag var sju av dem fortsatt på sykehus, men flere ville trolig bli skrevet ut i løpet av dagen. Tilstanden til en av passasjerene er fortsatt alvorlig, men stabil, opplyser Helse Møre og Romsdal. (NTB)

