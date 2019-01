Fremmer AAP-forslag i Stortinget: Krever aktivitetsplikt for Nav

– Forslagene vil handle om å utvide perioden man kan motta arbeidsavklaringspenger slik at folk blir avklart mot arbeid eller uføretrygd før de mister ytelsen, sier Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV.

Hun er opprørt over at mange som har gått på arbeidsavklaringspenger (AAP) har mistet sin inntekt etter at regjeringen strammet inn regelverket.

– Det gjør meg sint at dette skjer, sier Andersen.

Aktivitetsplikt for Nav

Dagsavisen har skrevet en rekke saker om hva som har vært konsekvensene av det nye regelverket for arbeidsavklaringspenger som trådte i kraft i fjor. Makstida for å motta AAP er kuttet fra fire til tre år og vilkårene for å få forlengelse ut over makstida er kraftig skjerpet.

Mange som har mistet ytelsen har endt opp med å søke om økonomisk sosialhjelp. Tidligere har Nav hatt som praksis å gi AAP-mottakere forlengelse ut over makstida til folk er ferdig avklart enten mot arbeid eller uføretrygd.

– Vi kommer til å fremme forslag om aktivitetsplikt for Nav. De som mottar arbeidsavklaringspenger har aktivitetsplikt. Det må også gjelde for Nav. Da må Nav tilføres mer ressurser slik at de har nok folk som har tid og kompetanse til å følge opp den enkelte med riktige tiltak, sier Andersen.

Advokater som jobber med trygderett har uttalt til Dagsavisen at selv om det er manglende oppfølging fra Nav som er direkte årsåk til at en mottaker av AAP ikke er ferdig avklart når makstida utløper, så gis det ikke forlengelse etter at det nye regelverket trådte i kraft.

Nav-direktøren beklaget

På torsdag beklaget Nav-direktør Sigrun Vågeng at flere hundre personer har mistet ytelsen uten vedtak. 600 personer venter fortsatt på en avklaring.

– Jeg skal være den første til å beklage at dette har gått ut over enkeltmennesker. Vi har full prioritet på å komme à jour med disse saken, sa Vågeng til Dagsavisen.

Nav-direktøren sa at merarbeidet med regelendringen ble større enn de hadde forventet.

Andersen mener regjeringen må ta grep nå.

– For disse 600 personene er denne beklagelsen ingenting verdt. Du kan ikke spise mat eller betale husleie med unnskyldninger. Det vet Nav og det vet regjeringen.

Hun mener det er avgjørende at Nav får mer ressurser til å følge opp dem som trenger hjelp.

– Problemet er at de ansatte i Nav ikke har kapasitet til å følge opp dem som går på arbeidsavklaringspenger raskt nok og på en god nok måte. Gjennom den såkalte effektiviseringsreformen har regjeringen kuttet i budsjettet til Nav over flere år.

Andersen mener tiltak og aktiviteter er bra for dem som går på arbeidsavklaringspenger.

– Ingen er uenige i det, men folk må ikke tvinges ut i tiltak som ikke funker. Det virker som om regjeringen tror at folk kommer ut i arbeid bare man strammer inn, men det er ikke det som skjer. Folk ender i stedet opp med å søke sosialhjelp eller bli forsørget av familien, sier Andersen og legger til:

– Regjeringen må forstå hva slags arbeidsliv som er der ute og gi riktig medisin. Unge og spreke arbeidsinnvandrere tar i dag mange av jobbene som ikke krever utdannelse eller spesielle kvalifikasjoner. For folk som sliter med helsa er det vanskelig å konkurrere. Syke mennesker må få muligheten til å få behandling og kvalifisere seg uten å være redde for å miste sin inntekt. Tar man ytelser fra folk, blir de som trenger hjelp bare sykere. Det vet vi, og det er en skandale at det skjer, sier Andersen.

Ingen planer om å gjøre endringer

Ifølge regjeringen ble AAP-regelverket endret for å sikre tettere oppfølging, mer arbeidsretting og raskere avklaring i sakene.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har uttalt til Dagsavisen at regjeringen ikke har planer om å gjøre endringer i regelverket før de har «mer erfaring med endringene».

Nav skal nå analysere effekten av regelendringene.

– De første analysene som med sikkerhet vil kunne si noe om hvilke konsekvenser regelendringen har hatt, skal etter planen være klare i sommer, uttalte Nav-direktør Vågeng til Dagsavisen.