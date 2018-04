FpU-landsmøtet vraket Eilertsen som nestleder

Innenriks

Eilertsen fikk 30 av 71 stemmer på landsmøtet, mens Brännström fikk 40 stemmer, skriver iTromsø.

Etter flere anklager om seksuell trakassering mot yngre partimedlemmer, har Fremskrittspartiet allerede konkludert med at Eilertsen har brutt partiets retningslinjer, og gitt ham en «Kraftig advarsel».

Frp har imidlertid gjort det klart at det er opp til landsmøte å vurdere om Eilertsen har tillit eller ikke. Det er det nå klart at landsmøtet ikke har.

Skal være trygt

Partileder Siv Jensen er knapp i sin kommentar til det som skjedde på møtet:

– Jeg tar alle valg som gjøres på Fpus landsmøte til orientering, det er delegatene som bestemmer det, er alt hun vil si til NTB om valget.

Jensen holdt tale på landsmøtet tidligere lørdag, og understreket da at det er viktig at det oppfattes trygt å være med i FpU.

– Jeg forventer faktisk at alle som har tillitsverv er gode forbilder. Som tillitsvalgte og folkevalgte har vi et ansvar med å gå foran som gode rollemodeller, fastslo Jensen fra talerstolen.

Ifølge iTromsø tok Jensen også selvkritikk for deler av hvordan varslersakene er håndtert i partiet, men hun irettesatte også FpU-ere som har uttalt at det er utrygt for unge jenter å være med i ungdomsorganisasjonen.

– I enkelte saker har vi ikke gjort nok, og vi skal bli flinkere. Men hvis det er en ting jeg ikke tåler er det når folk sier det ikke er trygt. Vi har retningslinjer, og det har vært tema på alle fylkesårsmøter, sa Jensen.

– Uansvarlig

Ingeborg Bjørnevik, som var en av initiativtakerne til et internt opprop mot partiets håndtering av seksuell trakassering, har tidligere uttalt til VG at hun mener det er uansvarlig at spørsmålet om Eilertsens tillit skulle bli håndtert gjennom nestledervalget.

Anklagene mot Eilertsen har bidratt til å splitte ungdomspartiet. Selv er han en av de fremste lederne i FpUs konservative fløy, mens leder Bjørn Kristian Svendsrud og 1. nestformann Andreas Brännström regnes som liberale. Eilertsen har i flere år vært leder av Troms FpU, og er også folkevalgt til både Harstad kommunestyre og Troms fylkesting.

(NTB)