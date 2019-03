Johansen er invitert sammen med andre Frp-ere i Asker, skriver Budstikka.

Det er Asker FpU som har tatt initiativ til kurset, som skal holdes mandag neste uke.

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg (16) har inspirert skoleungdommer verden over til å demonstrere for klimaet. Fredag er det norske skoleelevers tur. I et nå slettet innlegg på Facebook skriver Ole Jacob Johansen i Asker Frp at ungdommene blir utnyttet i propagandaøyemed, slik nazistene gjorde under 2. verdenskrig.

Johansen publiserte onsdag kveld er en montasje av tre bilder på Facebook, men slettet det torsdag morgen. På det ene står Greta Thunberg sammen med Lan Marie Berg fra Miljøpartiet De Grønne (MDG), det andre viser en ung Hitler-jugend med like fletter som Thunberg og et hakekors bak, mens det tredje er av nazi-toppen Heinrich Himmler med en jente med fletter på fanget.

Over bildene skriver Johansen: «Barn har alltid vært utnyttet i propagandaøymed. Teknikken for å manipulere massene endrer seg ikke.»

Johansen, som er gruppeleder for Frp i kommunestyret i Asker, sa til NTB torsdag at han innså at innlegget kunne gi uheldige assosiasjoner, noe som var årsaken til at han slettet det. Han sier til Budstikka at det er bra med sosiale medier-kurs og sier at alle har «noe å lære der».

Asker FpU tok avstand fra Johansens Facebook-innlegg og leder Simen Velle skriver i et debattinnlegg i Budstikka at det gjør dem kvalm.

– Jeg er helt satt ut etter innlegget og vet nesten ikke hva jeg skal si. Det er en tragedie. Problemet er at vi har representanter i moderpartiet vårt som ikke tar noen forholdsregler når de legger ting ut på nettet, skriver Velle.

