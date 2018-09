Forventer «ekstreme konsekvenser» av stormen i flere fylker

Innenriks

Folk oppfordres til å tjore fast løse gjenstander og holde seg innendørs. Rødt farevarsel sendes ut når meteorologene forventer "ekstreme konsekvenser".

– Det vil være stor fare for at liv går tapt, og at det blir store ødeleggelser på eiendom og infrastruktur. Myndigheter og sivile i berørte områder oppfordres til å utføre tiltak som bidrar til å sikre liv og begrense skadeomfanget, heter det i retningslinjene. (NTB)