Fortvilet mor: – Hva må til for å hindre uegnede kjøretøy å kjøre over grensen?

Mandag var 22 år gamle Charlie Dan Lind på vei fra Sortland til Tromsø i bil da han ble utsatt for en ulykke. Et vogntog i motgående kjørefelt fikk sleng på tilhengeren, som traff Linds bil. 22-åringen ble kritisk skadd, og holdes fremdeles i kunstig koma på Universitetssykehuset i Nord-Norge, ifølge iTromsø.

Vogntoget Lind krasjet med, skal ha holdt for høy fart, ifølge politiet. Selv om dekkene til den litauiske sjåføren var godkjente, så ville han ikke fått lov til å kjøre videre uten kjetting, ifølge Statens vegvesen.

Sjåføren av lastebilen er utenlandsk statsborger. Han er siktet for uaktsom kjøring. Onsdag ble han varetektsfengslet i fire uker, melder iTromsø.

I etterkant av ulykken gikk Charlies mor, Ramona Lind, ut på Facebook og etterlyste bedre kontroll av utenlandske vogntog.

«Det var en trailer, igjen, som ikke var skodd for forholdene vi har i nord Norge. Disse bilene som fører last som må være viktigere enn alt annet vi har i landet. Hvem er det som er så feig at vi må ha forhold som tillater disse å komme over grensen? I dag min sønn, neste gang en annen som sitter igjen med samme spørsmål. Hva må til for å hindre uegnede kjøretøy å kjøre over grensen? Nei dette var ikke en hendig ulykke. Det var et bevist valg av en transportør», skriver Lind.

– Omfanget er for stort

Fra januar til november 2018 var vogntog involvert i 103 trafikkulykker som førte til personskade eller dødsfall, ifølge tall fra SSB. 132 personer ble skadd i disse ulykkene. 14 personer omkom. I 2017 ble 149 personer skadd i vogntog-ulykker, mens 13 personer omkom. I 2016 var det 132 personer som ble skadd i slike ulykker, mens 15 personer omkom.

Norge har en visjon om at ingen personer skal bli skadd eller dø i trafikken. Selv om vogntog er involvert i et betydelig antall ulykker med personskader og dødsfall, er det ikke aktuelt for Statens vegvesen å kontrollere absolutt alle transportkjøretøy som kommer til Norge.

Direktør i Statens vegvesen region nord sa til Dagsrevyen tirsdag at det er «praktisk umulig» å kontrollere alle vogntog som kommer til Norge, 24/7.

Henning Harsem, avdelingsdirektør for kontroll og tilsyn i Statens vegvesen, utdyper til ABC Nyheter:

– Jeg forstår utifra den situasjonen vedkommende er i etter ulykken at de ønsker mer kontroll. Men omfanget er for stort. Å kontrollere alle vogntog i enhver transportsammenheng vil ha en enorm betydning for ressursene våre. Vi hadde trengt en veldig omfattende innretning om vi skulle klare det, sier Harsem.

En fullstendig kontroll ville sannsynligvis også få store praktiske konsekvenser, som lange køer ved grenseovergangene og opphopning av trafikk.

Kun et fåtall hadde mangler

Harsem påpeker at sjåfør, transportselskap og til en viss grad kjøper av transportgods er ansvarlige etter loven for å ha det riktige utstyret for norske forhold. Med jevnlige kontroller forsøker vegvesenet å avskrekke og forebygge lovbrudd i transportbransjen.

Samtidig er det flere titalls tusen kjøretøy som krysser den norske grensen hver dag, og vegvesenet har ikke ressurser til å kontrollere alle.

I 2018 kontrollerte Statens vegvesen rundt 37.000 kjøretøy og 26.000 tilhengere for vinterutrustning. Av disse var det 639 kjøretøy og 941 tilhengere som ikke hadde godkjente vinterdekk. 2250 sjåfører ble ilagt gebyr, 418 sjåfører fikk bruksforbud, og 8 stykker ble anmeldt.

Pressesjef i vegvesenet, Kjell Bjørn Vinje, opplyser at de forsøker å gjennomføre sine kontroller på steder og tider med høyere risiko for ulykker, feil og mangler.

– Det er lite vits i å stå på grensen i august for å sjekke vinterutrustning. De dagene det er vinterforhold, snø, kork og kaos mobiliserer vi, og har en forsterket kontrollaktivitet på de mest trafikkerte veiene.

Lastebil-forbundet: – Må luke ut livsfarlige vogntog

Etter innslaget på Dagsrevyen tirsdag 8. januar har flere tatt til orde for mer omfattende kontroll av vogntog. Norges Lastebileier-forbund (NLF) skulle gjerne sett en økning i antall kontroller.

– Vi tar til orde for en mye større kontroll. Vi er klar over at det er praktisk utfordrende å kontrollere absolutt alle vogntog. Men i dag kontrollerer man svært få. Hvis man tredobler, firedobler eller femdobler kontrollene, hadde det hjulpet betraktelig, sier direktør i NLF, Geir Mo, til ABC Nyheter.

Han mener det er for mange useriøse aktører på veiene.

– Vi må få luket ut de livsfarlige utenlandske vogntogene, de useriøse aktørene som gambler med egen og andres sikkerhet for å levere billig transport. Det må bort fra veien. Vi har for mange ulykker forårsaket av vogntog hvor dekk eller utstyr er for dårlig, sier Mo.

