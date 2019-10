Fortsetter å aksjonere

Extinction Rebellion er en global bevegelse som vil tvinge myndighetene til klimainnsats gjennom ikkevoldelig sivil ulydighet.

Aktivistene fra den norske delen av miljøorganisasjonen var tiltalt for ordensforstyrrelse etter å ha aksjonert inne på Stortinget, utenfor Klima- og miljødepartementet eller utenfor Norges Bank.

– Jeg er fornøyd med at jeg er frifunnet. De hadde ikke noen sak mot meg. Det var en symbolsk blokkering av inngangspartiet i Norges Bank, sier en av aktivistene, Simon Eide.

– Nødrett

Samtidig er han skuffet over at så mange av de andre tiltalte nå må betale bøter. For hver enkelt er det snakk om bøter på mellom 8.000 og 15.000 kroner. I tillegg må sju av dem betale saksomkostninger på 500 kroner hver.

Subsidiært blir det mellom 16 og 25 dager i fengsel for dem som ble funnet helt eller delvis skyldige etter tiltalen

– Vi argumenterte med nødrett, men bøtene betyr at det ikke ble tatt til følge, sier Eide.

Han regner seg uansett ikke ferdig med saken han kjemper for, klodens framtid og kampen mot klimaendringene.

– Vi kommer til å fortsette. Jeg regner med at dette ikke er siste gang jeg har vært i tingretten, sier Eide.

– Må være lov

Noe lignende sier en av de andre som ble frifunnet etter aksjonen foran Norges Bank, Rune Arnestad.

– Jeg også kommer til å fortsette å aksjonere. Vi er ikke i mål med å ansvarliggjøre myndighetene slik at vi kan få en reell endring, sier Arnestad.

Han er ikke overrasket over frifinnelsen.

– Jeg var en av dem som holdt et banner utenfor Norges Bank. Jeg tenkte at det må være lov i Norge, og det var helt riktig.

Dagsavisen omtalte tiltalen mot aktivistene i Extinction Rebellion første gang 21. september. I retten fortalte Arnestad da om frykten for at vi nå står foran den sjette masseutryddelsen.

Spesielt den fjerde masseutryddelsen, for 250 millioner år siden, kan vise oss hva vi har i vente, er han redd for. Da gjorde vulkaner, gasser og brennende kull at temperaturen på jorda økte med fem til sju grader, og 90 prosent av alt liv ble utryddet.