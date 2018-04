Fortsatt fengsling for Janne Jemtlands ektemann

Innenriks

– Vi fikk medhold i fortsatt fengsling i tolv nye uker. Det er det vi begjærte og det er det maksimale. Vi ba ikke om restriksjoner nå fordi vi mener at vilkårene for det ikke lenger er til stede, sier politiadvokat Julie Dalsveen i Innlandet politidistrikt til NTB.

Mannen har tidligere samtykket til fengsling, men begjærte seg løslatt da Hedmarken tingrett behandlet fengslingsspørsmålet mandag.

Janne Jemtland (36) forsvant etter en fest 29. desember i fjor. Hennes ektemann ble pågrepet og siktet for drap 12. januar. Dagen etter ble Jemtland funnet død på bunnen av Glomma i Våler kommune i Hedmark.

Ferdig før sommerferien

Ektemannen ble pågrepet og siktet for drap 12. januar. Han har hele tiden nektet straffskyld for forsettlig drap.

Fram til nå har han samtykket til å sitte fengslet, bortsett fra forrige gang da han bare samtykket til fire uker, men ble fengslet i åtte uker. Denne gangen begjærte han se altså seg løslatt.

Dalsveen sier at politiet er en fase i etterforskningen der de avventer svar på en del rapporter som kommer fremover.

– Så vil vi sammenstille en del informasjon som vi har i saken og vurdere om det er behov for nye avhør eller andre etterforskningskritt. Hvis dette går som planlagt, oversendes saken til statsadvokaten med politiets innstilling før sommerferien, sier hun.

Våpenet ikke funnet

Politiadvokaten bekrefter at drapsvåpenet fortsatt ikke er funnet.

– Vi har andre spor å jobbe med, men det er klar det er ønskelig å finne det, sier hun.

I løpet av etterforskningen har politiet dannet seg et bilde av hendelsesforløpet.

– Men vi har noen spørsmål fra hendelsen på bopel og fram til Janne Jemtland havner i Glomma. Hvis det er noen som har innspill eller opplysninger de sitter på, så er det mulig å komme med det til oss, oppfordrer Dalsveen.

Politiet er også av den oppfatning at de har oversikt over impliserte i saken, men politiadvokaten legger til at det ikke er slik at de utelukker andre personer som er av interesse.

– Men vi har ikke noe konkret på det nå. I en slik type sak, er det naturlig at vi jobber bredt og holder den muligheten åpen, sier politiadvokat Julie Dalsveen.

(NTB)