Britene skal etter planen forlate EU i slutten av oktober, men det er uklart hvordan det vil påvirke norske utvekslingsstudenter, skriver Aftenposten.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) advarte i april mot å søke utveksling til Storbritannia, men kort tid etterpå sa departementet hennes at det var trygt. Den beskjeden gjaldt dem som drar på utveksling til høsten. Hva som skjer etter nyttår er fortsatt uavklart.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

– For det mindretallet som søker om et studieopphold i Storbritannia gjennom Erasmus +, så er det viktig å være klar over at det ikke er sikkert at det går som planlagt, sier Nybø. Søknadsfristen for utveksling er i september for de fleste, og Nybø har forståelse for at situasjonen skaper usikkerhet.

Statsråden på peker samtidig at de fleste norske studentene i Storbritannia tar hele graden der og ikke vil bli påvirket av utfallet av brexit.

Storbritannia har i en årrekke vært det desidert mest populære studielandet for nordmenn. Ifølge SSB var det i underkant av 4.000 norske studenter i Storbritannia i 2018. Flere hundre av disse er på utveksling.