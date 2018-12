Forsvaret forbereder søksmål mot tankskipet

Av: Ola Karlsen - ABC Nyheter

Forsvarsdepartementet (FD) arbeider nå med et mulig erstatningskrav mot det greske rederiet som eier oljetankeren TS «Sola». De tar da utgangspunkt i et krav på 4,3 milliarder kroner.

«Forsvarsdepartementet understreker at vi med dette ikke har tatt stilling til skyldspørsmålet i saken», bekrefter seniorrådgiver Lars Gjemble i departementet, til ABC Nyheter.

Det er Forsvarsstabens planavdeling som har kalkulert anskaffelseskostnadene for skipet til 4,3 milliarder da kollisjonen skjedde. Utrustning inkludert våpen er beregnet til nesten 700 millioner kroner, og med i sluttsummen. Derimot er de private eiendelene til de 137 som var ombord på fartøyet, ikke inkludert.

Vil sikre milliard-krav

FD legger vekt på at det ikke er noe unormalt i å skaffe seg oversikt over et eventuelt krav mot tankskipets forsikringsselskap på dette tidspunktet:

«Forsvarsdepartementet arbeider for å få på plass en garantistillelse fra rederiet og dets forsikringsselskap. Dette er en standard framgangsmåte for å sikre eventuelle erstatningskrav ved denne type hendelser», skriver Gjemble.

Det var på morgenen torsdag 8. november at fregatten «KNM Helge Ingstad» havarerte i Øygarden utenfor Stureterminalen i Hordaland. Det skjedde etter et sammenstøt med et gresk tankskip registrert på Malta.

Det norske krigsskipet er ennå ikke hevet fra havbunnen, noe som gjør at Havarikommisjonen heller ikke har fått besiktiget skadene.

Men i en midlertidig rapport om ulykken fra 29. november heter det at «ulykken er komplisert og undersøkelsen vil derfor kreve mye tid og ressurser».

Det blir også slått fast at man ikke skal ta stilling til «sivil- eller strafferettslig skyld og/ eller ansvar».

Kritiske feil

Men samtidig blir det slått fast at man på fregattens bro trodde lysene på tankskipet kom fra oljeterminalen på land, og at de trodde de kommuniserte med tre andre skip i området.

Misforståelsene fikk dramatiske konsekvenser. En konstruksjonsfeil førte til at store vannmasser flommet inn, og fylte rom etter rom under dekk. Fregatten grunnstøtte i fjæresteinene ti minutter etter sammenstøtet.

– Havarikommisjonen har gjort et sikkerhetskritisk funn i tilknytning til fartøyets vanntette inndeling. Dette må antas å gjelde de fire øvrige fartøyene i Nansen-klasse fregatt, skriver Havarikommisjonen i et vedlegg til rapporten som ble presentert.

Sjøforsvaret har fire andre fregatter i samme klasse, og det utelukkes ikke at disse kan ha samme kritiske svakhet. Alle disse skipene er levert av det spanske verftet Navantia som har avvist feil i konstruksjonen.

Statsminister Erna Solberg (H) har ikke avvist at det kan bli aktuelt å fremme krav om erstatning mot verftet.

– Vi har ikke fregatter med den klassifiseringen som vi forutsatte, har Solberg fortalt NTB.

Trodde oljetankeren lå til land

Avisen VG publiserte kort tid etter ulykken en lydlogg og radarbilder fra hendelsen. Disse viste at fregatten holdt høy fart og stø kurs mot tankskipet, til tross for gjentatte advarsler om at de kom til å kollidere.

Det var kontakt mellom skipene ett minutt før det smalt. Da bekrefter krigsskipet, på spørsmål fra tankskipet, at det er «Helge Ingstad» som kommer mot dem.

– Det blir en kollisjon

I tiden som følger ber tankskipet fregatten gjentatte ganger om å dreie kursen mot styrbord.

Svaret fra fregatten er ifølge lydloggen: «Da går vi for nærme blokkene.»

«Sving styrbord, hvis det er du som kommer. Altså, du har ...», svarer «Sola TS» blant annet.

Senere gir tankskipet følgende beskjed: «Helge Ingstad! Drei!», før de tre sekunder etter sier: «Det blir en kollisjon her da».

Fregatten hadde en fart på 17 knop da skipene kolliderte.

«Tilslører, farger, sminker og fordreier»

I etterkant av denne avsløringen, kritiserte forsvarsminister Frank Bakke- Jensen (H) medienes dekning. Til NRK sa han at omtalen «tilslører, farger, sminker og fordreier» saken, og at mediene heller burde avvente Havarikommisjonens rapport.

Kommisjonen har selv varslet at prosessen vil ta lang tid og at rapporten kanskje ikke vil være klar før om ett år.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Foto: NTB Scanpix

– Pressen bør vente på kommisjonsrapporten. Det er klart at pressen skal være nysgjerrige og etterprøve makta, men det er urimelig å påstå at vi driver med hemmelighold når vi ikke går ut med informasjon som vi rett og slett ikke har, sier forsvarsministeren under Debatten på NRK, to dager før Havarikommisjonen kom med sin midlertidige rapport.

Kommisjonen har selv varslet at prosessen vil ta lang tid og at rapporten kanskje ikke vil være klar før om ett år.

Tidslinje for Helge Ingstad-havariet:

* Klokken 3.30 natt til torsdag 8. november legger tankskipet Sola fra kai ved Stureterminalen i Øygarden i Hordaland, fullastet med 60.000 tonn råolje. Sola blir hjulpet ut av både los og eskortebåt, og beveger seg nordover i en hastighet på om lag 6 knop.

* Klokken 4.03 kolliderer det 250 meter lange tankskipet med fregatten KNM Helge Ingstad, som er på vei sørover etter å ha deltatt i NATO-øvelsen Trident Juncture i Trøndelag.

* Marinefartøyet påføres en stor flenge i skroget, og det renner mer vann inn enn hva lensepumpene greier å få ut. Fregatten mister styring etter kollisjonen og får hjelp av flere slepebåter med å dyttes i land for å forhindre totalt havari.

* Der blir fartøyet liggende på 5 meters dyp med kraftig slagside, og det jobbes kontinuerlig med å holde det over vann. Etter hvert boltes fregatten fast til fjellet for å holde den på plass.

* Politiet oppretter en sikkerhetssone og holder vakt ved havaristen.

* Besetningen på 137 personer ble evakuert fra fregatten, og åtte personer ble lettere skadd i sammenstøtet. To av dem ble sendt til Haukeland universitetssjukehus og de seks andre til legevakten. Tankskipet kom fra kollisjonen med mindre skader og besetningen på 23 personer kom uskadd fra hendelsen.

* Fregatthavariet skapte store ringvirkninger for olje- og gassproduksjonen. Equinor valgte å stenge ned driften på Stureterminalen og Kollsnesanlegget, noe som førte til at fem oljefelt i Nordsjøen ikke kunne levere til landanleggene. Produksjonen ble stengt fram til ut på ettermiddagen samme dag.

* En lydlogg VG har fått tilgang til, ble offentliggjort 11. november. Loggen viser at det ble opprettet kontakt mellom skipene ett minutt før det smalt. Tankskipet ber fregatten gjentatte ganger om å dreie kursen mot styrbord for å avverge kollisjon.

* Natt til 13. november har flere vaiere som holdt fregatten på plass, røket. Fregatten synker og tirsdag formiddag var bare radartårnet og litt av akterenden synlig.

Fakta om KNM Helge Ingstad

* KNM Helge Ingstad er den fjerde av totalt fem norske fregatter i Nansen-klassen som ble levert i perioden 2006 til 2011.

* Dimensjoner: 134 meter lang, 16,8 meter bred, 32 meter høy og den stikker 7,6 meter ned i sjøen. Marsfart er 26 knop.

* Normal besetning er 132. Det er lugarkapasitet til 146 personer.

​​* Fregatten er bygget ved det verftet Navantia i Ferrol i Spania.

* Prisen for alle fem fregattene var 21 milliarder kroner.

* Fregattene har et bredt spekter av våpensystemer både til luft og til vanns og er også oppsatt med helikopter.

* KNM Helge Ingstad har siden september vært en del av den internasjonale fregattstyrken Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Styrken er en del av NATO Response Force, som har en høy beredskap og rask reaksjonstid.

(Kilde: Forsvaret, NTB, Wikipedia)