Forsvarer: – Han vil fortsatt ikke snakke med politiet

– Jeg er på vei til Oslo, og vil møte ham når jeg kommer fram i kveld. Han har foreløpig valgt å ikke forklare seg, og det er ikke noe poeng å starte opp avhør så lenge han ikke ønsker det, sier advokat Fries til NTB.

Hun understreker at hennes klient har rett til å ikke forklare seg, og dermed kan benytte seg av denne retten. På spørsmål om det betyr, slik hun ser det, at det ikke vil bli aktuelt med avhør i kveld, svarer advokaten følgende:

– Politiet har blitt orientert om at min klient ønsker å benytte retten til ikke å forklare seg, og da regner jeg med at politiet respekterer det.

Mannens forsvarer vil ikke si noe om hvordan han forholder seg til siktelsen, men sier hun vil bruke tid på å sette seg inn i saken og den pågående etterforskningen.

– Det er viktig for meg å få oversikt over saken. Det har nylig skjedd, og jeg har ikke fått noen dokumenter ennå. Jeg skal sette meg inn i etterforskningen og så skal jeg ha ordentlige samtaler med klienten min. Så får vi se hva som skjer videre, sier hun.

Politiet sier på sin side at de håper å få til et avhør søndag kveld med mannen i 20-årene som er siktet for drap og drapsforsøk.

– Politiet ønsker selvfølgelig at han skal forklare seg og oppfordrer han til det, men hva han velger nå i kveld vet vi ikke enda, sier politiinspektør i Oslo-politiet Grete Lien Metlid til NTB.

Hun legger til at siktede foreløpig ikke har ønsket å forklare seg, og at det planlagte avhøret har blitt utsatt. (NTB)