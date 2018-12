SVs Karin Andersen varsler oppvask etter at Karantenenemnda slo fast at tidligere Frp-statsråd Per Sandberg har brutt karantene han ble ilagt, men samtidig lar eks-fiskeriministeren slippe unna med en reprimande.

– Jeg reagerer på at brudd på karantenereglene ikke får andre konsekvenser, og jeg mener at vi bør se på dette systemet igjen. Det kommer SV til å ta opp, sier Andersen til Dagsavisen.

– Det går an å sammenligne dette med noen som klusser med meldekortene til Nav. Da får du veldig fort trekk i utbetalingene, og du kan miste retten til ytelser. Så jeg synes det er ganske alvorlig det som skjer nå, sier hun.

Slipper unna med skjennepreken

Tidligere statsråd Per Sandberg får fortsatt betalt som om han sitter ved kongens bord.

Etter at han gikk av som fiskeriminister fikk han i september seks måneders karantene - og samtidig beholde lønna i denne perioden, til sammen 682 508 kroner.

Karantenenemnda slår utvetydig fast at forutsetningene for at Sandberg kunne leve på skattebetalernes regning, altså karantenereglene, er brutt:

«Karantenenemnda viser til at du har oppgitt at du har hatt forhandlingsmøter og forretningsmøter. Du har skrevet at formålet med møtene også var et håp om å etablere næringsvirksomhet. Slik aktivitet innebærer et klart brudd med ilagt karantene. Forbudet mot slike aktiviteter er selve kjernen av hva en karantene innebærer, og er nødvendig av hensyn til tilliten til forvaltningen og det politiske systemet. Det fremgår også derfor uttrykkelig av brevet hvor du ble underrettet om karantenevedtaket, at du har et forbud mot å delta i slike aktiviteter i karantenetiden», heter det i vedtaket.

Regelbruddet koster imidlertid ikke Sandberg en krone.

Overfor Dagsavisen forsvarer Hill-Marta Solberg, leder i Karantenenemnda, at den avgåtte statsråden på statsrådslønn slipper unna med en skjennepreken.

Mener det er feil å sammenligne med Nav-utbetalinger

– Hvorfor kan Karantenenemnda slå fast at Sandberg har brutt reglene, og samtidig ikke gi avkortning i statsrådslønna han har fått beholde?

– Statsrådslønna har ikke vi noe med, men vi har et regelverk med ulike sanksjonsmuligheter. Hvis karantenen brytes, er tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr to typer sanksjoner nemda kan vedta. Så er det slik at det er noen hjemler som bestemmer om vi kan gjøre det. Om som det framgår av vår behandling av Sandberg-saken, gir vi ham varsel om sanksjoner hvis det kommer nye brudd, sier Solberg.

– Så dersom karantenereglene brytes bare én gang, så kan dere ikke gi gebyr eller mulkt?

– Det er mange hensyn som skal tas, eksempelvis om det er en situasjon med løpende brudd, eller om han har hatt annen inntekt samtidig. Vi har vurdert det inngående, og vi har gitt et vedtak, sier hun.

– Men i det opprinnelige vedtaket står det veldig klart hva kan ikke kan gjøre. Likevel har han, ifølge vedtaket dere har gjort, gjort nettopp det. Dersom andre i samfunnet som får økonomisk støtte fra statskassa bryter reglene for støtten, så får det konsekvenser. Hvorfor får ikke brudd på disse reglene konsekvenser?

– Du er på feil spor. Vi kan ikke skjele til andre lover eller bestemmelser for andre, vi har en egen lov som Stortinget har vedtatt og som nemda forvalter. Vi er et forvaltningsorgan, og må forholde oss til karanteneloven.

Tror ikke det svekker tilliten

– Tror du det kan påvirke tilliten til nemda når dere først konstaterer et klart brudd, men ikke gir andre konsekvenser enn at dere sender et brev?

– Jeg synes du bagatelliserer den reaksjonen vi har kommet med. Vi har påtalt veldig tydelig hva han har gjort, og at det er et brudd på karantenereglene. Når det kommer til å ilegge sanksjoner, må vi ta utgangspunkt i det regelverket vi har. Nemnda har gjort en grundig vurdering. Det skal tungtveiende grunner til for å ta i bruk sanksjonsbestemmelsene.

– Hva kan være mer tungtveiende enn et klart brudd på reglene – regler han har akseptert for forutsetning for å motta seks måneder med statsrådslønn uten arbeidsplikt?

– Det er også en forskjell på om det er en enkelthendelse, eller om det handler om gjentatte hendelser. Vi har varslet om at dersom reglene brytes videre, så kan det absolutt være aktuelt med sanksjoner. Det er ingen automatikk i at regelbrudd gir sanksjoner, det må vurderes særskilt. Hvis loven hadde vært slik at det ved hvert brudd skulle reageres med sanksjoner, hadde det vært noe annet.

– Sier du nå at det er regelverket som hindrer karantenenemnda i å gi et overtredelsesgebyr eller en tvangsmulkt?

– Vi forholder oss til regelverket og har gjort en grundig vurdering. Det kan være et regelbrudd som har stor betydning, eller som i mindre grad betyr noen for den vedkommendes inntektsmuligheter eller selskap. Det er en ganske komplisert vurdering, sier Solberg, og legger til:

– Dette er et system som langt på vei er avhengig av tillit, noe som gjelder mange av de systemene vi har.

– Dere begrunner nettopp vedtaket med at karantenereglene er til for å verne om tilliten til forvaltningen og det politiske systemet. Ser du at denne saken kan bidra til mistillit mot systemet som er laget av og for politikerne?

– Jeg vil ikke gå så langt som å bruke ord som mistillit. Vi behandler et stort antall saker, og det er bare i noe få tilfeller at vi reagerer. I mine fire år i nemda har vi ikke hatt saker som denne. De aller fleste gjør som de skal. Jeg tviler på at denne saken setter hele systemet i mistillit.

Sandberg ber om ny vurdering

Sandberg selv har imidlertid motsatt seg vedtaket fra Karantenenemnda.

– Blir dette stående vil det være det samme som å ilegge meg fullt yrkesforbud. Det kan jeg ikke akseptere, sa den tidligere Frp-nestlederen til Adresseavisen torsdag.

Bakgrunnen for at Sandberg var ilagt karantene, er at han etter avgangen varslet at han ville starte konsulentvirksomhet innen markedsføring, kommunikasjon og rådgivning innenfor et bredt spekter av næringsinteresser og politikk, med hovedfokus innen sjømat og havbruk.

I karantenetiden reiste Sandberg til Iran med sin norsk-iranske kjæreste Bahareh Letnes, og hadde flere møter med representanter for myndigheter og næringslivet i landet.

I det opprinnelige karantenevedtaket, heter det:

«Karantenenemnda har lagt vekt på at du som fiskeriminister har hatt ansvar for fiskeri og havbruksforvaltningen, og du har hatt ansvar for og vært involvert i politikkutfoming som legger rammevilkår for næringen. Du har kjennskap til politikkområder som representerer store økonomiske verdier, herunder om kvotesystem, vekstsystem, ressursrente og handelsavtaler. Gjennom embetet som statsråd har du innsikt i prosesser som ennå ikke er offentlig kjent, og du har opparbeidet deg et kontaktnett i næringen. Dette vil kunne gi ditt enkeltpersonforetak særlige fordeler.»

SV-Andersen ut mot stortingskolleger

SVs Karin Andersen mener påstanden om yrkesforbud er en avsporing. Hun reagerer på at avgåtte regjeringsmedlemmer ikke kan ta lønnet arbeid utenfor sektorene de har jobbet politisk.

– Å få karantene handler ikke om yrkesforbud. Det er et vell av yrker det går an å gå inn i. Det er fullt mulig for avgåtte politikere å gå inn i handelsnæringen, i transportnæringen om man har de rette kvalifikasjonene, eller man kan jobbe i renhold eller i helsevesenet.

Hun retter en pekefinger mot Stortinget, der politikerne vedtar bestemmelser for seg som etter Andersens syn står i kontrast til bestemmelser som pålegges resten av befolkningen.

– Som lovgiver bør Stortinget ikke lange andre regler for oss selv enn for andre som blir avhengig av offentlige ytelser for å livnære seg, sier hun, og fortsetter:

– Jeg er nok en av de strenge på dette, fordi jeg mener at slike saker kan bidra til mistillit mot politikere. Det virker som vi tar et helt annet hensyn til politikere enn vi tar til andre folk. Men kan vi ikke leve med de reglene selv, så kan vi ikke lage slike regler for andre heller. Når et ganske alvorlig brudd på et veldig raust regelverk ikke får konsekvenser, så er det åpenbart at vi må ta tak i dette, sier hun.