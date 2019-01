Fallende fødselstall har fått regjeringen til å frykte for velferdsstatens bærekraft. En tverrdepartemental fødegruppe er satt i sving, og i nyttårstalen mante statsminister Erna Solberg (H) til nasjonal fødedugnad.

– Innvandring er ingen enkel løsning på bærekraftsutfordringen for velferdsstaten på lang sikt. Det er heller en tilleggsutfordring, sier sosiologiprofessor Grete Brochmann til Klassekampen.

– Eldrebølgen er en demografisk utfordring som man i beste fall kan utsette med innvandring. Innvandrere blir også gamle. Tilleggsutfordringen kommer av at man så langt, grovt sagt, ikke har greid å integrere innvandrere i en slik grad at det ikke betyr ekstra utgifter, sier Brochmann.

Arbeidsinnvandring har også noen systemiske negative virkninger, sier Brochmann:

– Økende arbeidslivskriminalitet, lavlønnskonkurranse og sosial dumping er eksempler. Dette går hardest ut over dem som står svakest i arbeidslivet i utgangspunktet.

Professor Trude Lappegård ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO sier at man fra et demografisk ståsted ikke ser innvandring som et bærekraftig alternativ til barn.

– Innvandring kan bidra med arbeidskraft som skyver på problemet, men det er ikke en løsning. For en jevn utvikling er det ønskelig med et visst nivå av rekruttering nedenfra i form av nye barn, sier hun.

Fødselstallet på 56.300 i 2017 var det laveste på mange år. Dette ga et samlet fruktbarhetstall på 1,62 barn per kvinne – det laveste som er målt i Norge noen gang. I 2018 er det ventet at tallet blir enda lavere enn i 2017.