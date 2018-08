Forsker mener det er mer synlig slåssing blant russen etter NRK-serien «Skam»

Innenriks

Av NTB-Gunnhild Hokholt Bjerve

Den siste tiden har flere representanter for neste års russekull vært involvert i slåsskamper og voldsepisoder i Hellas.

– Det er gammelt nytt at russen bryter regler og normer, og at de reiser til utlandet for å gjøre det, sier professor Willy Pedersen ved Universitetet i Oslo. Han har forsket på russekulturen og forteller at norsk russ på 1950- og 1960-tallet reiste til København for å drikke og ha «uansvarlig sex».

At russen bryter grenser er velkjent, men Pedersen liker ikke trenden han ser nå.

– Det nye som ser ut til å ha skjedd de siste fire-fem årene, er at det har kommet inn slåssing og vold i den pakka, sier han.

Han setter volden i sammenheng med at russebussen er viktig for de sosiale relasjonene og identiteten allerede fra ungdommene begynner på videregående. Så oppstår det konkurranse og rivalisering mellom bussene.

Trend som har snudd?

For bare et halvt år siden kunne forskere melde at volden blant ungdom hadde gått ned. Andelen ungdom mellom 18 og 20 år som forteller at de har brukt fysisk vold, var halvert fra 2007 til 2015, viste forskningsprosjektet til psykologiprofessor Tilmann von Soest og stipendiat Lars Roar Frøyland ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Men den gode trenden skulle visst ikke vare.

– De siste par årene har politiet vært bekymret for økt voldsbruk hos ungdom i Oslo. For kort tid siden kom det også tall fra ungdomsundersøkelsen Ung i Oslo om at flere ungdommer i dag er utsatt for vold enn før. Rusmiddelbruk har også økt, sier von Soest til NTB.

Han mener likevel det er for tidlig å slå fast at det er en ny trend.

William og Nora

Selv om de fleste ungdommene ikke bruker vold, er det nok mange flere enn dem som selv slåss, som syns det er spennende, tror Pedersen.

Han mener fenomenet ble mer synlig med NRK-serien Skam, der «vestkant-badboy» William slår en gutt fra en annen russebuss i hodet med en flaske. «Hipsterjenta» Nora er fascinert av William, på tross av at hun ikke liker oppførselen hans.

Fenomenet har spredd seg, og også «pen og pyntelig» ungdom deltar. De som slåss, tilhører russebusser fra ulike skoler. Det kan gi økt status når videoer blir delt i sosiale medier, ifølge Pedersen.

– Det er nok en ny type tøff mandighet, en maskulinitet som har utviklet seg de siste årene, og som er blitt en del av pakken med overskridelser, mener Pedersen.

– Russetur farligere enn fjellklatring

Å stanse volden er ikke bare lett, ifølge professoren. Men han advarer helt klart foreldre til 17- og 18-åringene mot å la dem reise på slike turer sammen med russegjengen.

– Det er for farlig, farligere enn hanggliding eller å klatre i en stupbratt fjellvegg, mener han.

Han syns både elevrådet og skolene må ta tak i problemet, og mener enkelte rektorer som har uttalt seg, har vært tafatte.

– I det øyeblikket ungdommene ikke opplever at dette gir status, er det nok vanskeligere å fortsette, sier Pedersen.

Politiet bør dessuten oftere gå inn og sjekke hva som foregår på russebusser her hjemme.

– Det er ikke et hellig sted hvor ungdom har total frihet og kontroll. Hver eneste mai er det episoder med voldtekter. At ungdom skal få være i fred og overstadig beruset i autonome soner, er noe vi kan stille spørsmål ved, sier han. (NTB)

