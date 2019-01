Av regjeringspartiene har særlig Venstre vært kritisk til den foreslåtte abortinnstrammingen. Sju medlemmer av partiets landsstyre stemte torsdag mot regjeringsplattformen nettopp på grunn av abortloven, skriver NTB.

En av dem som stemte mot, var Unge Venstre-leder Sondre Hansmark. I likhet med opposisjonen, anser heller ikke han den seneste abortkampen som tapt.

– Vi gir ikke opp og kommer til å jobbe for at representanter i Venstre, Frp og Høyre som ikke ønsker denne innstrammingen, får stemme mot den i Stortinget, sier Hansmark.

Vil tvinge alle til salen

Han mener hele Stortinget bør tvinges til å stemme over lovendringen.

– Ved voteringer i Stortinget, er det vanlig at kun en andel av representantene er til stede. Hvis hele Stortinget blir tvunget til å møte, vil ikke de som er imot lovendringen få slippe å stemme, sier Hansmark.

Ifølge Unge Venstre-lederen vil det vekke reaksjoner dersom Venstre eller et av de andre regjeringspartiene finner fram partipisken.

– Denne saken skiller seg fra andre politiske saker, og jeg tror mange vil slite med samvittigheten hvis de blir tvunget til å stemme for å innskrenke abortloven.

Til argumentet fra helseminister Høie om at alle som har stemt for plattformen også må stemme for abortforslaget, sier Hansmark:

– Forhandlinger om rettigheter hører ikke hjemme i en plattform. Dette er en for viktig kamp til at vi skal legge oss på rygg fordi vi har sagt ja til den.

Kan ta ett år

Om den interne motstanden er stor, kan Venstre i hvert fall trøste seg med at de trolig ikke må forsvare abortinnstrammingen i lokalvalgkampen. Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet tar det generelt ett år fra arbeidet med en lov begynner til saken legges fram for Stortinget.

– Hvor lang tid det tar før loven settes i kraft, avhenger av hvor raskt Stortinget behandler saken og om endringene krever forberedelser før de kan settes i kraft, opplyser seniorrådgiver Andreas Kraus i departementet.