Foreldrepar i USA krever at Norge dekker 60 millioner kroner i pleieutgifter til datteren

Siri og Brian Davis møter mandag i Bergen tingrett. Retten skal ta stilling til om datteren Nora skal få større erstatning fordi familien bor i USA, skriver Bergens Tidende.

Motparten er staten representert ved Pasientskadenemnda.

Datteren Nora fikk en alvorlig hjerneskade under fødselen på Kvinneklinikken i Bergen i 2012. Foreldrene inngikk i 2015 et forlik med Kvinneklinikken, som betalte erstatning og erkjente at både sykehuset og legen hadde opptrådt uaktsomt.

– Etter sju år er det tydelig at Nora vil trenge hjelp til alt resten av livet. Hun er hjelpeløs, og vi har kjempet for hennes rett til en trygg fremtid siden hun ble født, sier Siri Davis, som opprinnelig er norsk, til avisen.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har tilkjent Nora full barneerstatning på til sammen ti millioner kroner. Utover dette legges det til grunn at det offentlige betaler medisinske utgifter, skolegang og bo- og omsorgsutgifter hele livet. Men Nora og familien er bosatt i Houston i USA. Der må de selv betale for mye av hjelpen Nora ville fått gratis i Norge.

Ifølge foreldrene kommer regningen for livslang pleie og hjelp til Nora på omtrent 120 millioner kroner. Da de klaget på vedtaket til NPE, fikk de ikke medhold i Pasientskadenemnda. Derfor valgte de å gå rettens vei, og vil kreve et engangsbeløp på 60 millioner kroner.

Advokat Svein Å. Bergset representerer staten. Han tror det vil skape uoversiktlige og store konsekvenser dersom Davis-familien vinner fram.

– Hvis vi først åpner opp for at staten skal erstatte dårligere sosiale ordninger i andre land, har vi skapt en veldig uoversiktlig situasjon, sier Bergset.