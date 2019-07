Foreldre mister rett til pleiepenger når barnet dør. Nå innrømmer Hauglie blunder

I et skriftlig spørsmål til Anniken Hauglie, påpeker SV-representant Solfrid Lerbrekk at foreldre til pleietrengende barn som dør, har mistet retten til å beholde pleiepengene i en tre måneders overgangsperiode. Denne retten ble opprinnelig innført i 2010 under den rødgrønne regjeringen.

I 2017 vedtok Stortinget en rekke endringer i pleiepengeordningen. Det var som en konsekvens av denne reformen at foreldre som har pleiepenger for å ta vare på et sykt barn, mister retten det øyeblikket barnet dør. Lerbrekk mener nå at denne endringen ikke kom tydelig nok fram i saksfremlegget da dette ble vedtatt i Stortinget.

– Er regjeringen enig i at kuttet er en fryktelig feil og vil regjeringen støtte et forslag om å rette opp i dette umiddelbart? ber hun Hauglie svare på i et skriftlig spørsmål.

Ikke vurdert

Mandag kom svaret fra Hauglie.

– Jeg er nylig blitt gjort oppmerksom på at problemstillingen ikke ble vurdert i høringen eller i lovproposisjonen i forbindelse med reformen i 2017, noe jeg ser at den burde ha blitt, skriver Hauglie i svaret.

Hun har nå bedt departementet gjøre en ny vurdering, og vil komme tilbake til Stortinget så snart vurderingen er klar.

Hauglie understreker også at dagens pleiepengeordning er blitt mer generøs enn den som ble innført under den rødgrønne regjeringen.

– I 2010 var det vesentlig strengere krav for å ha rett til pleiepenger, og mange familier gikk inn og ut av ordningen. Nå er dette endret til å gjelde langt flere grupper, med andre diagnoser, behov og prognoser, skriver hun.

Under den gamle ordningen var det slik at man måtte ha hatt pleiepenger i minst tre år for å ha rett til overgangsperioden på tre måneder etter at et barn døde. Dersom det samme prinsippet innføres igjen, tror Hauglie at mange flere vil komme inn under regelen. Dette er noe av det departementet skal vurdere før regjeringen vil foreslå endringer.

Hauglie påpeker også at sykepenger kan være et alternativ for foreldre som er i sorg etter å ha mistet et barn.

