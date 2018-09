Forbrukerrådet: – Ikke godta renteøkning på boliglånet

Innenriks

De bør heller vurdere å flytte lånet, sier fagansvarlig for Finansportalen hos Forbrukerrådet, Elisabeth Realfsen.

Torsdag er det ventet at Norges Bank kommer til å heve styringsrenta – for første gang på sju år.

Alle bankene har plikt til å rapportere inn sine priser til Finansportalen, som dermed har full oversikt over trendene i markedet. Det er flere banker som tilbyr boliglån til rundt 2 prosent rente. Samtidig betaler mange kunder rundt 3 prosent – med samme sikkerhet.

– Er du blant disse, både kan du og bør du flytte boliglånet. Og du bør i alle fall ikke finne deg i at banken setter opp boliglånsrenten etter dagens rentemøte i Norges Bank, sier Realfsen.

Hun viser til at bankene allerede har tjent godt på rentenedsettelsene i Norges Bank fra 2016.

– Siden da har de største bankenes fortjeneste på boliglån vært så høy at de fint tåler en litt høyere rente i pengemarkedet, uten å sette opp prisene til kundene, sier hun.

Finansportalen har hatt god trafikk de siste dagene fra kunder som sjekker bankenes lånetilbud. Har du et lån på 3 millioner kroner og greier å kutte renta med et halvt prosentpoeng, kan du spare over en tusenlapp i måneden, påpeker Realfsen. (NTB)