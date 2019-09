– Livet er så jævla urettferdig. Masse flott ungdom som hadde hele livet sitt foran seg, og nå er dem borte, skriver Berg i et innlegg på Facebook søndag.

Han mistet sin eldste sønn Kevin og en niese i helikopterulykken lørdag, som i alt kostet seks mennesker livet. Fem av dem var unge mennesker i 20-årene fra Alta. Også den svenske piloten omkom i ulykken.

– Vi får leite etter styrken sammen, når livet føles rasert og helt tomt, skriver Berg, som er sentralstyremedlem i Frp og gruppestyreleder for Frp i kommunestyregruppa i Alta.

På grunn av situasjonen og av respekt for de pårørende besluttet de politiske partiene i Alta på et fellesmøte søndag å stanse all valgkamp framover.

Mange kjente

Alta er en by i dyp sorg, sier Alta-ordfører Monica Nielsen til NTB.

– Dette er unge mennesker som er helt i begynnelsen av voksenlivet. Hele Alta-samfunnet bærer preg av dette, og vi gjør alt vi kan for å hjelpe dem som er berørte av dette, sier Nielsen til NTB.

Lørdag kveld ble det satt ned et kriseteam i kommunen.

Ulykken skjedde lørdag ettermiddag i forbindelse med Høstsprell-festivalen i Alta. Der fikk deltakerne tilbud om helikopterturer til 500 kroner per person for å se området fra lufta.

LES OGSÅ: Kraftig regn skaper trafikkproblemer på østlandet

Ulykken førte til at resten av festivalen ble avlyst, og søndag ble alle medvirkende invitert til en minneseremoni.

– Veldig mange kjenner de omkomne, sier festivalsjef Stig Anton Eliassen til NTB.

Festivalarrangør Alta Event sier det nå er slutt på å tilby guidede helikopterturer for festivaldeltakere, melder NRK.

Etterforskning i gang

Etterforskere fra både Statens havarikommisjon og Kripos ankom søndag morgen Alta og startet undersøkelser på åstedet sammen med lokalt politi for å finne årsaken til den tragiske ulykken.

Havarikommisjonens direktør William J. Bertheussen sier til Altaposten at undersøkelsene kommer til å ta tid. Etterforskningen skal styrkes med ytterligere tre eller fire personer mandag.

Også flyprodusenten Airbus Helicopters og den franske havarikommisjonen vil mandag sende folk til Alta.

Luftfartstilsynet og politiet nedla søndag fly- og ferdselsforbud i området der helikopterulykken skjedde.

– Ingen nødmelding

På en pressekonferanse søndag ettermiddag var lensmann Øyvind Lorentzen i Alta sparsom med detaljer om hva som kan ha vært årsaken til ulykken, men sier at det så vidt ham bekjent ikke ble sendt ut noen nødmelding fra helikopteret.

Parallelt med undersøkelsen på ulykkesstedet jobber politiet med taktisk etterforskning som vitneavhør og sikring av tekniske spor. I tillegg har politiet utvidet søkeområdet for å lete etter gjenstander som kan ha falt fra helikopteret.

– Vi vil ikke låse oss til én teori, men går bredt ut for å være helt sikre på at vi ikke overser noe, sier Lorentzen til NTB.

LES OGSÅ: Spinnville jobbtilstander i sommer-Oslo

Kom fra inspeksjon

Selskapet Helitrans, som eier ulykkeshelikopteret, opplyste søndag at det setter alle sine 25 helikoptre midlertidig på bakken.

– Dette er ikke på grunn av mistanke om teknisk feil på helikoptertypen, men av hensyn til de pårørende og våre egne ansatte, skriver selskapet på Facebook.

– Helitrans ønsker å opplyse om at ulykkeshelikopteret kom fra en ordinær 100-timersinspeksjon, uten funn av feil eller mangler ved helikopteret, heter det videre.

Til Dagbladet opplyser leder Richard A. Simonsen at selskapet har opprettet et kriseteam for å ivareta pilotens kolleger.

Ulykkeshelikopteret var et splitter nytt helikopter av typen AS350, senere omdøpt til H125.

Nødetatene fikk melding om ulykken ved 17-tiden lørdag. Halvannen time senere ble det bekreftet at fire av de seks om bord hadde omkommet. En person ble fløyet til sykehus, men døde som følge av skadene. En savnet person ble bekreftet omkommet ved 20.30-tiden.