– De som skal kjøpe bolig, bør regne inn en solid renteoppgang. Det er også viktig å tenke over hva slags liv man ønsker å leve. Drar man den økonomiske strikken veldig langt, kan man få et liv man ikke ønsker seg, sier Elin Reitan, forbrukerøkonom i Nordea.

Statistisk sentralbyrå (SSB) tror Norges Bank vil heve renta seks ganger de neste tre årene og at utlånsrenta vil ligge på rundt fire prosent ved utgangen av 2021. En rente på fire prosent tilsvarer rundt 50.000 kroner mer å betale i året for et lån på tre millioner kroner. Selv om renta ikke er høy i et historisk perspektiv, tror Reitan at mange vil få problemer.

– Ja, for noen kan det bli ganske dramatisk. Da tenker jeg på dem som har så stram økonomi at de så vidt greier dagens rentenivå. De som har tatt lån opp til pipa eller brukt boligen som minibank, vil kunne slite. Det er lett å bli revet med når det er så skattemessig gunstig å eie bolig, sier hun og legger til:

– Det har gått bra veldig lenge. Men nå er vi i en brytningstid.

Forbrukerøkonom Elin Reitan tror flere nordmenn vil slite når renta øker. Foto: Nordea

Høyere lønn

Pilene peker oppover for norsk økonomi. Det var hovedbudskapet da SSB la fram sine økonomiske prognoser for de neste tre årene på en pressekonferanse i går. Ifølge SSB vil flere komme seg inn på arbeidsmarkedet, og lønnsveksten vil ta seg opp. I år ble den spist opp av inflasjon som følge av høye energipriser.

Reitan mener lønnsvekst og oppgangstider ikke vil redde alle fra å havne i et økonomisk uføre som følge av renteoppgangen. En undersøkelse som YouGov gjorde på oppdrag for Nordea, viste at én av fem boliglånetakere får problemer med en renteøkning på over én prosent. Ifølge Finanstilsynet har to prosent av norske lånetakere en gjeldsgrad på mer enn fem ganger bruttoinntekten.

– De aller fleste vil greie overgangen. Men for noen kan det bli dramatisk fordi man risikerer å miste boligen, sier Reitan.

Ifølge SSB vil prisveksten på boliger være moderat de kommende årene.

Førstegangskjøpere utsatt

– Men høyere rente er et potensielt problem for dem som står utenfor boligmarkedet. Med høyere rente, vil beløpet man makter å betjene bli lavere. Førstegangskjøpere vil da bli særlig utsatt, sier Reitan.

Hun mener renteøkningen vil merkes av de aller fleste.

– Veldig mange vil merke at overskuddet krymper når rentene går opp. Mange har økt forbruket når rentene har vært lave og lagt seg til en mer kostbar livsstil. Selv om vi vil få lønnsvekst, vil folk merke dette. Prisene vil også stige.

Hun gir følgende råd til forbrukerne:

– Er du blant dem som bruker opp pengene før neste lønn har kommet inn, er det lurt å ta grep. Få oversikt over hva du bruker penger på i dag. Da er det lettere å justere forbruket. Og så er det selvfølgelig lurt å ikke øke gjeldsgraden og kvitte seg med dyr gjeld.

Thomas von Brasch, økonom og forsker i SSB, påpeker at utviklingen i boligmarkedet ikke er dramatisk hvis vi ser på utviklingen over tid.

Moderate boligpriser

– Vi spår en moderat vekst i boligprisene og at det vil bli bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel. Justerer man for inflasjon, ser vi for oss en negativ realvekst i boligprisene.

Statistikk fra Eiendom Norge viser at boligprisene steg med rundt tre prosent fra januar til mai i år. Etter mai har prisene holdt seg nærmest uendret.

Brasch er enig i at høyere rente kan bli et problem for dem som har svært høy gjeld, men han mener at økonomiske oppgangstider vil slå positivt ut for boligkjøpere.

– Den enkelte boligkjøper vil fort kunne dra nytte av at pilene peker oppover i norsk økonomi. Lønningene tar seg opp, og det vil bli lettere å få seg jobb. I år ble lønnsveksten spist opp av høy inflasjon, som skyldes høye strømpriser. Men dette er et midlertidig fenomen. Vi mener også at arbeidsledigheten vil gå noe ned.

Han understreker at renteøkningen ikke er stor.

– I et historisk perspektiv vil rentene fortsatt være lave i 2021.

