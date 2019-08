Av NTB-Oda Ertesvåg

De første fem årene etter makspris for barnehageplass ble innført i 2009, ble prisen holdt uendret på 2.330 kroner. I mai 2014 ble maksprisen satt opp for første gang til 2.405 kroner.

Siden den gang har den nominelle maksprisen blitt satt opp hvert år, og 1. august bikket barnehageprisen for første gang 3.000 kroner. Den nye prisen er 3.040 kroner. Unntaket er Oslo, hvor kommunen sa nei til realprisøkning i barnehagene.

Sparer regjeringen for 65 millioner

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre er kritisk til den nominelle prisøkningen de siste årene, som han mener er større enn kostnadsveksten i kommunene skulle tilsi, og sier at regjeringen lar småbarnsfamiliene i stikken.

– Barnehageprisen passerer 3.000 kroner for første gang siden maksprisen ble innført. Det sparer regjeringen 65 millioner kroner årlig på. Det er nok til å betale for årets kutt i formuesskatten til færre enn 360 av Norges rikeste, sier Støre til NTB.

En familie med vanlig inntekt og to barn i barnehage må i dag ut med 13.000 nominelle kroner mer i året, enn før 2014. Om foreldrebetalingen skulle ha fulgt vanlig prisstigning, hadde maksprisen vært 2.867 kroner.

– Burde være billigere for alle

Støre mener det er rimelig at fellesskapet sørger for at maksprisen holdes lav siden mange barnefamilier har stram økonomi.

– Skattekuttene vanlige familier har fått, har blitt mer enn spist opp av økningen i barnehageprisene siden 2013. Samtidig har de rikeste fått om lag 8 milliarder i mindre skatt av regjeringen, sier Ap-lederen.

I 2015 graderte regjeringen prisen for barnehageplasser, slik at barnehage ble billigere for familier med en samlet inntekt under 548.500 kroner. Året etter ga regjeringen 3-, 4- og 5-åringer i husholdninger med lav inntekt rett til 20 timer gratis kjernetid i uka. Fra 1. august gjelder denne ordningen også 2-åringer.

Regjeringen har begrunnet økningen i maksprisen med billigere barnehage for de fattigste, men Støre mener barnehage burde være billigere for alle familier.

– Det er ikke riktig at barnefamilier med stram økonomi betaler for barnefamilier med enda strammere økonomi, mens de som har best økonomi slipper unna med skattekutt, sier han.

– Uriktig fremstilling

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) mener Støres fremstilling er uriktig.

– Dette er uriktig fremstilt og lettvint retorikk fra Støre. På seks år har vi gjennomført et barnehageløft jeg tror mange foreldre har merket. Det har blitt flere ansatte, økt satsing på kvalitet og billigere for familier med lav inntekt, sier Sanner.

Han synes det er spesielt at Arbeiderpartiet kritiserer regjeringen for å senke barnehageprisene for lavinntektsfamilier.

– Vi vil at barnehagen skal være for alle. Derfor har vi innført og utvidet gratis kjernetid for lavinntektsfamilier, som betyr 5-, 4- og 3-åringen kan få 20 timer gratis i barnehagen, sier Sanner, som understreker at ingen skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass. (NTB)