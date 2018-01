Innenriks

De tre siste årene har regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) ført til kutt og merkostnader for Folkehelseinstituttet på totalt 160-170 millioner kroner. I år er budsjettet krympet med ytterligere 10,4 millioner kroner. Økte kostnader på minimum 20 millioner kroner, kommer i tillegg.

Les også: Høyrisikokutt i helseinstituttet

– Dårligere beredskap

– Mikrobiologisk overvåkning og beredskap er et av de sannsynlige kuttområdene i 2018. Det vil uten tvil føre til dårligere beredskap for landet, sier tillitsvalgt Marc Gayorfar.

– Men det blir ikke frigjort nok midler med kun det tiltaket, så det må bli kutt på flere områder, enten umiddelbart eller fortløpende utover året, fortsetter han.

– Kan dette føre til færre ansatte?

– Antydningen er at det er behov for en nedbemanning på ytterligere 55 årsverk, men det er under nærmere utredning, svarer Gayorfar.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Som Dagsavisen har skrevet tidligere, har ABE allerede fått store konsekvenser for de ansatte i FHI. Bare i løpet av fjoråret ble ledelsen nødt til å vedta at 80 årsverk måtte bort.

I regjeringens tildelingsbrev for i fjor sto det at det «er forutsatt av Folkehelseinstituttet reduserer antall årsverk i 2017, og styrer mot en betydelig reduksjon i 2018 og 2019.»

Les også: "De er kjempefornøyd med jobben jeg gjør. Jeg skjønner ikke hvorfor de valgte meg."

Håper på Michaelsen

Gayorfar klamrer seg til håpet om at en av de nye statsrådene i den blågrønne regjeringen, eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp), kan bidra til å bremse videre kutt i FHIs budsjetter. Hun deler Helse- og omsorgsdepartementet med Bent Høie (H).

– De ansatte i FHI håper på god dialog med Michaelsen, men også på bedre tider framover. Michaelsen sier selv at når de er to statsråder, regner de med større bevilgninger til helse- og omsorgsfeltet og mer gjennomslagskraft i regjeringen. Vi håper at noe av det i så fall kanaliseres til FHI, sier Gayorfar.

Men han konstaterer også at det «generelt sett nesten ikke har vært noen satsing på folkehelse» fra Erna Solbergs regjering annet enn symbolpolitikk.