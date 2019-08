På den ferske Oslo-målingen utført av Opinion for Dagsavisen, FriFagbevegelse og Fagbladet, får Folkeaksjonen Nei til Mer bompenger (FNB) i Oslo en oppslutning på 7,1 prosent (se målingen nederst i saken).

Det gleder Oslo FNBs førstekandidat Bjørn Revil.

– Dette er veldig hyggelig. Det virker som vi ligger ganske stabilt høyt på et nivå som vil kunne gi oss 5-6 mandater, sier Revil til Dagsavisen

Intern bomstrid

Den gode målingen kommer på tross av at interne stridigheter har herjet det ferske partiet.

I helgen sendte bompengepartiet i Oslo ut pressemelding om at de vil starte et nytt lokallag i Oslo, kun fire uker før valget, skriver NTB.

Det har lenge vært strid mellom FNB sentralt og lokallaget i Oslo.

Mistilliten i partiet går begge veier, hvor Oslo-fløyen, ifølge Stavanger Aftenblad, ikke mener at Frode Myrhol kan kalle seg partiets leder fordi det ikke har vært avholdt landsmøte.

Partiets vedtekter er det heller ikke enighet om.

– Styret i FNB Oslo er selvfølgelig oppmerksom på at vi ikke har den fartstiden som mer etablerte partier har. Derfor har vi fra første dag vært opptatt av at vi skal være korrekte i vår kommunikasjon og aktivitet både i forhold til medlemmer, andre partiledd, presse og publikum. Vi følger gjeldende lover og regler nøye, og er selvsagt lojale overfor våre vedtekter, skrev styreleder i Oslo FNB, Jan Eriksen i en pressemelding tidligere denne uken, sitert av Dagbladet.

FNB-topp: – Irriterende bråk

– Dette er en uenighet som er blåst helt ut av proporsjoner, sier Revil og legger til:

– Vi som er listetopper i Oslo samarbeider godt, og vi samarbeider godt med landsstyret i Stavanger til FNB.

Ifølge førstekandidaten handler uenighet mellom det nåværende styret i FNB Oslo og landsstyret, blant annet om hvordan medlemskontingentinnkrevingen skal gjøres.

– Det er irriterende for oss som er listetopper at det bråket overskygger valgkampen vår, sier Revil på vei til Bryn senteret for å dele ut valgbrosjyrer.

Han mener likevel at deres mål om å få en oppslutning på over 10 prosent på valgdagen er helt realistisk.

– Nå begynner folk å få regningen hjem i posten som viser hva de faktisk må betale i bompenger med det nye systemet i Oslo.

Førstekandidaten legger ikke skjul på at FNB Oslo har byrådsambisjoner.

– Vi har flere kandidater som er egnet til å sitte i byråd, men vi er mer opptatt av politisk gjennomslag enn byrådsposter. Det er flere partier som har tatt kontakt med oss, men det viktigste for oss er å få støtte for politikken vår.

Noen av FNB Oslos viktigste krav er å redusere bompengetakstene og på sikt fjerne bommene, samt gjennomrette fjernede parkeringsplasser.

– Men vi ønsker også styrke kollektivsatsingen, jobbe mot fortetting og sørge for at kommunale beslutningsprosesser blir mer åpne.

– Med tanke på uttalelsene til Raymond Johansen gjennom valgkampen er det vel lite som tyder på at dere er en aktuell samarbeidspartner for Ap?

– Nei, Raymond Johansen har slengt igjen døra for oss så hardt at han snart bør investere i svingdør, sier Revil, som heller ikke er helt fornøyd med Høyre.

– Jeg skulle ønske Høyre hadde skjønt at de må nærme seg oss mer politisk, hvis det skal være mulig med et samarbeid. Høyre i Oslo driver en klimapolitikk, som jeg tror kan være upopulær selv blant deres egne velgere, sier han.

Flere gode målinger

Med tanke på at FNB er et nytt parti så er oppslutningen deres i denne målingen imponerende, mener seniorrådgiver Henrik Høidahl i Opinion.

– Det er få ferske partier som kan vise til så umiddelbar suksess, sier Høidahl.

Det er ikke første gang FNB i Oslo gjør det skarpt på målingene. Det gjorde de både på VGs måling i begynnelsen av juni, hvor de debuterte med 9,1 prosent i oppslutning, og på Norstat-målingen for NRK og Aftenposten samme måned hvor de lå rett under 8 prosent.

Frp-nedtur

FNB henter flest velgere fra Fremskrittspartiet, men henter også velgere fra flere andre partier.

I lokalvalget 2015 fikk Frp i Oslo en oppslutning på 6 prosent. På denne august-målingen har Frp en oppslutning på 2,9 prosent.

Høidahl mener Frps største utfordring er at de har lav velgerlojalitet.

– Og de lekker til ganske mange partier, både til FNB, men også andre partiet.

Selv med en oppslutning på skarve 2,9 prosent har ikke førstekandidat for Frp i Oslo, Aina Stenersen gitt opp håpet om å få skiftet ut det rødgrønne byrådet etter valget 9.september.

Overskygges av nasjonale bomdragkamp

– Målingene har sprikt en god del for oss i det siste, og vi pleier å ligge litt lavere på målinger hvor det er litt færre respondenter, men det er klart at dette er et for lavt tall for oss. Vi kommer til å gjøre alt vi kan de neste tre ukene for å overbevise velgerne om at vi vil jobbe hardt for å få gjennomslag innenfor bompenger, eldreomsorg, og eiendomsskatten i Oslo, sier hun til Dagsavisen.

Stenersen tror også at velgerne i Oslo er preget av bråket rundt bompengeforhandlingene i regjeringen.

– Dette er nok en utfordrende situasjon for de fleste som er involverte i valgkampen. Nå håper jeg den avtalen som ble lagt fram for landsstyret i helgen blir vedtatt. Dette er en god avtale, og jeg tror at velgerne etter det kan få mer ro til å sette seg inn i lokale saker, sier Stenersen.