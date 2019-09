FNB har valgt side i Stavanger

Klokken 15.30 tirsdag ettermiddag ble det innkalt til pressekonferanse etter at forhandlignene førte frem til en valgteknisk avtale om å fremforhandle en felles politisk plattform, fordeling av ordfører og varaordfører, ledere av kommunalstyrere og styrer, samt fordeling av medlemmer til kommunalstyrene, arbeidsutvalgene til kommunalstyrene og styrer.

De nye samarbeidspartiene vil da få 38 mandater, og flertall i det nye kommunestyret i Stavanger. Den borgerlige opposisjonen med Høyre og Frp i spissen vil da sitte med 29 mandater.

Arbeiderpartiet er enige med fire rødgrønne partier og bompengepartiet FNB om et valgteknisk samarbeid i Stavanger, som har vært styrt av Høyre i 24 år, skriver NTB.

– Vi har i dag vært i samtaler i flere timer og blitt enige om en valgteknisk avtale så langt, der vi er enige om å framforhandle en politisk plattform, sa Arbeiderpartiets ordførerkandidat Kari Nessa Nordtun på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Samarbeidet innebærer at de seks partiene vil samarbeide om å utpeke ordfører, varaordfører og ledere for de ulike utvalgene og styrene.

Ettersom Ap er største parti i Stavanger, er det ventet at Nordtun blir ordfører.

Politisk plattform

Aps ordførerkandidat Kari Nessa Nordtun vil imidlertid ikke bekrefte at hun blir Stavangers neste ordfører da RA snakket med henne tirsdag.

– Nå er vi godt i gang med å forhandle om politisk plattform. Vi skal lande politiske avklaringer først. Deretter begynner vi å fordele roller og verv, sier Nessa Nordtun til RA.

De nye samarbeidspartiene, Ap, MDG, SV, Rødt og Sp satte seg ved forhandlingsborde klokken 10.00 tirsdag. Forhandlingene pågikk utover dagen.

Aps Nessa Nordtun forteller om en hektisk dag med konstruktive samtaler.

– Dagen har vært preget av godt samarbeid, og en vilje fra alle parter til å finne løsninger. Vi har allerede kommet langt på vei i utarbeidelse av politisk plattform, og det er veldig kjekt, sier hun.

Forhandlingene var ventet å fortsette utover kvelden tirsdag og i morgen.

Foreløpig er ikke fordelingen av roller og verv klare.

– Det blir trolig avgjort i løpet av de neste dagene. Det gjenstår fremdeles en del avklaringer, men vi har kommet så langt nå at det var rett å kalle inn til pressekonferanse for å formidle at vi er enige om et valgteknisk samarbeid. Så vil alle detaljene i samarbeidet, herunder også fordeling av roller og verv avgjøres av utfallet av de videre forhandlingene, sier Nessa Nordtun til RA.

Frp: – Er alltid positiv

Da RA snakket representanter for det sittende flertallet tirsdag, var de avventende til forhandlingene på rødgrønn side, men samtidig optmistiske.

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) holdt hodet kaldt og er positiv:

– Det er en flott og spennende dag. Jeg håper byen fortsetter å være like blå som himmelen er i dag, sier Moi Nilsen.

Han legger til at Frp har pratet sammen internt, og avventer hva som skjer videre av møter. Han understreker at han alltid er positiv og er optimistisk. Moi Nilsen mener FNB har mye mer å hente på høyresiden, og er helt sikker på at Frp kunne samarbeidet godt med FNB dersom det hadde blitt utfallet.

H: – Avventer situasjonen

John Peter Hernes, Stavanger Høyres ordførerkandidat, var ikke like optimistisk, noe han heller ikke hadde grunn til å være viste det seg.

– Vi venter egentlig bare på at FNB skal bli ferdig med sine forhandlinger med Ap, MDG, SV og Rødt. Det tar den tiden det tar, så får vi se hva som skjer videre, sier Hernes.

Han legger til at han har sett i avisene at det virker som Frode Myrhol gjerne synes det er mer attraktivt å gå mot venstresiden.

– Uansett så har jeg pratet med FNB til langt på natt på mandag. Og det er sånn sett god stemning. Vi ble enige om at vi var interesserte om å diskutere videre på tirsdag, sier Hernes til RA.

– Hvordan er det å sitte å vente?

– Det er vi jo sånn sett vant til. Hvem som har hatt ordfører og flertall har alltid blitt avgjort av hvem som finner sammen. Det er alltid et eller flere partier som sitter med nøkkelen til det, sier Hernes.