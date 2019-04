– Vi har satt i gang begrenset trafikk med bevegelse hvert femte minutt foreløpig, sier fungerende lufthavndirektør Øystein Skaar ved Bergen lufthavn, Flesland, til NTB litt før klokken 08.30.

En passasjer om bord på et fly på vei fra Gardermoen til Flesland sa til Dagbladet tidligere fredag at de hadde fått beskjed om at radaren for hele Vestlandet er nede.

Nå er likevel deler av flytrafikken i gang igjen.

– Vi prøver å få så mange fly som mulig ut i lufta. Det er en forsinkelse på alt som kommer til å forplante seg seg utover formiddagen. Det vil nok bli normalisert i 11-12-tiden, men vi håper vi kan fjerne begrensningen før den tid, fortsetter Skaar.

Til NTB sa Vangstein rundt 07.45 at det er radarutfall over hele Vestlandet, men at Avinor ikke vet årsaken ennå.

– Vi undersøker nå dette med Avinor flysikring som har ansvaret for radaren. Ingen fly trafikkerer nå luftrommet over Vestlandet, men vi ber passasjerer om å møte opp på flyplassene og forholde seg til informasjonen de får fra sine respektive flyselskap, uttalte han.

På Bergen lufthavn ble fungerende direktør Øystein Skaar varslet om saken klokka 7.25 fredag morgen.

– Flyene i lufta går i ring i et fast mønster, noe som er standard prosedyre. Vi avventer situasjonen akkurat nå. Vi har stoppet all trafikk midlertidig på Vestlandet. Det er enn så lenge rolig i terminalene, og passasjerene får bare vente. Vi kommer til å oppdatere fortløpende på høyttaleranlegget, sa Skaar til NTB.