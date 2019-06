I hele fjor fikk Luftfartstilsynet melding om 29 uregjerlige flypassasjerer.

I år har det allerede vært 30, selv om halve året fortsatt gjenstår. Senest torsdag måtte politiet gripe inn etter at en beruset mann i 50-årene hadde opptrådt på en utilbørlig måte under en flygning fra Oslo til Evenes.

25 av årets uregjerlige passasjerer har vært beruset, går det fram av Luftfartstilsynets oversikt. De fem siste ville ikke forholde seg til begrensningene i bruken av mobiltelefon og datautstyr ombord i fly.

– Problemet med uregjerlige passasjerer er dessverre økende, og ikke bare i Norge. Den samme økningen ses i internasjonal sammenheng, ifølge tall fra den europeiske luftfartsmyndigheten EASA, opplyser Nanna Hermann Vik, flyoperativ inspektør i Luftfartstilsynet.

– Flysikkerheten i fare

Ifølge EASA skaper uregjerlige passasjerer situasjoner som truer sikkerheten, hver tredje time på flygningene som skjer i EU. I sju av ti tilfeller er den aktuelle passasjeren aggressiv. Antallet rapporterte hendelser med uregjerlige passasjerer, økte med hele 37 prosent fra 2017 til 2018.

Disse passasjerene kjennetegnes ifølge EASA ved:

* Omfattende inntak av alkohol under eller før flygningen.

* Bruk av rusmidler i kombinasjon med alkohol under eller før flygningen.

* Ignorering av instrukser de får fra kabinmannskapet.

* Voldelig oppførsel og ufint språk.

* En oppførsel som fører til at kabinmannskapet blir distrahert.

For å få bukt med alt dette har EASA nå iverksatt en kampanje som innebærer nulltoleranse overfor slike flypassasjerer. Norwegian er blant flyselskapene som har sluttet seg til kampanjen.

– Fra tid til annen utviser noen passasjerer en atferd som er helt uakseptabel, kan virke skremmende på medpassasjerer, er truende overfor våre ansatte og i verste fall kan sette flysikkerheten i fare, sier informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

Saken fortsetter under bildet.

Informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian forteller at de har nulltoleranse for utagerende oppførsel på sine flyvninger. Foto: NTB Scanpix

– Utagerende og voldelig atferd har vi nulltoleranse for, og det er viktig for oss at de reisende forstår at hvis du er om bord hos oss, skal du respektere medpassasjerer og besetningen.

Sandaker-Nielsen kan også opplyse at «det er flere eksempler på at uregjerlige passasjerer blir bøtelagt».

– Hvis man har en atferd som kan sette flysikkerheten i fare, vil vi i noen tilfeller gå ned på nærmeste flyplass for å sette av passasjeren eller velge å fly til destinasjon. I begge tilfeller tilkalles politiet.

Ønsker alkoholfrie fly

En ny landsomfattende undersøkelse gjennomført av Opinion for Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan, tyder på at også mange flypassasjerer har fått nok av uregjerlige medpassasjerer. Så mange som hver fjerde (24 prosent) oppgir at de ville foretrekke å bestille en flyreise der det ikke blir servert alkohol.

Seks av ti (58 prosent) sier de er positive til alkoholfri servering på flygninger der det vanligvis er mange barnefamilier, som for eksempel charterturer.

I den samme undersøkelsen oppgir nær hver tiende (9 prosent) at de har hatt ubehagelige opplevelser med berusende personer på utenlandsflygninger de siste fem årene.

* 93 prosent av dem som har hatt slike opplevelser, har vært vitne til bråk eller krangling.

* 62 prosent har sett berusede foreldre med barn.

* 60 prosent har følt seg utrygge eller vært redde.

* 26 prosent har fått uønsket seksuell oppmerksomhet.

* 19 prosent er blitt skjelt ut eller utsatt for andre fornærmelser.

* 14 prosent er blitt truet.

* 10 prosent har fått klær eller andre eiendeler ødelagt.

* 6 prosent er blitt fysisk skadet.

– Vi mener flyselskapene bør vurdere alkoholfrie flygninger eller i det minste alkoholfrie soner, sier generalsekretær Pernille Huseby i Actis.

Saken fortsetter under bildet.

– Det bør bli mulig å velge bort sjansen for fulle medpassasjerer på flyet, mener generalsekretær Pernille Huseby i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan. Foto: Lene Neverdal/Actis

– Vanligvis kan man velge om man vil oppsøke steder der det drikkes. Det kan man ikke når man er stuet sammen på et fly.

– Skal få kose seg

For Norwegian er det ikke aktuelt å etterkomme det ønsket.

– Nei, det har vi ikke vurdert, for vi ønsker at de som vil kose seg med et glass vin eller to, skal få muligheten til det. Men det er forbud mot medbragt alkohol og kabinpersonalet kan nekte servering hvis man er synlig beruset, sier Lasse Sandaker-Nielsen.

Heller ikke SAS åpner for alkoholfrie flygninger.

– Vår erfaring er at det skjenkes under stor ansvarlighet, og at det er relativt sjelden at det oppstår problemer av noen art, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen.

Saken fortsetter under bildet.

Det er uaktuelt å forby alkohol på SAS sine fly, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen. Foto: NTB Scanpix

– Mange som er på flyreise opplever det som en del av den hyggelige opplevelsen å kunne nyte øl, vin og eller en drink underveis. På enkelte typer flygninger med stort innslag av familier, så har vi imidlertid satt en øvre begrensning på antall alkoholenheter som kan serveres gratis per person.

– Opplever dere en økning i antallet uregjerlige passasjerer?

– I begrenset grad.

– Hva er det da snakk om?

– Røyking. Røyking på toalettet skjer fra tid til annen og fører alltid til politianmeldelse. Antall tilfeller har gått nedover de siste årene, muligens på grunn av at det er færre som røyker i befolkningen, samtidig som at vi mener å forvalte skjenkebevillingen om bord på ansvarlig vis. Det er i underkant av ti slike anmeldelser det siste året i SAS.

Nanna Hermann Vik i Luftfartstilsynet påpeker at alkoholloven gjelder ombord i flyene.

– Det er flyselskapenes ansvar å påse at ruspåvirkede passasjerer ikke kommer ombord i et fly. I tillegg har flyselskapene ansvar for å sikre at det ikke nytes medbrakt alkohol eller andre rusmidler ombord, understreker hun.