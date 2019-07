Flyplassen i Bodø åpnet igjen etter koffertfunn

– Kofferten er undersøkt. Ingen mistenkelige gjenstander er funnet, opplyser politiet i Nordland.

Politiet meldte om funn av mistenkelig koffertfunnet i 15.15-tiden på Twitter tirsdag ettermiddag.

Et vitne fortalte til NRK at han kom med flyet fra Bergen, og at verken han eller noen av passasjerene fikk lov til å gå inn og hente bagasjen sin.