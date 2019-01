Det var på vei til den årlige Samak-konferansen at Mette Nord mandag morgen tok et Finnair-fly fra Gardermoen til Helsingfors i Finland sammen med store deler av fagbevegelsen, Arbeiderpartiet og Presse-Norge.

Selv om hun var omgitt av fagforeningskamerater, satt Nord ganske alene fremst i flyet – på første klasse. Bak forhenget som skiller første klasse fra andre, hadde Nords øverstkommanderende, LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, funnet plass. Det hadde også Ap-leder Jonas Gahr Støre, Aps partisekretær Kjersti Stenseng, LO-nestleder Roger Haga Heimli, samt LO Stat-leder Egil André Aas og flere kommunikasjonsrådgivere og journalister, blant annet.

Nord sier til Dagsavisen at hun skjønner at det kan virke elitistisk at hun reiser alene på første klasse, eller «business» som hun omtaler det som.

– Det høres ut som om det er luksus å reise business, men vi reiser tre-fire ganger i uken, og det er ganske ubekvemt. Det kan selvfølgelig fortone seg som en type elitetenkning, men det er det ikke ment som. Det er ment som en måte å ivareta fleksibiliteten på, slik at vi kan endre billetten fort uten at det koster ekstra.

Les også: Raymond Johansen slår tilbake mot Trygve Slagsvold Vedums elite-kritikk: – Ikke kødd med Oslo, Trygve!

4.357 kroner én vei

Klassekampen har de siste ukene sparket i gang en debatt om hvem som tilhører landets elite. Utgangspunktet var et intervju med Trygve Slagsvold Vedum hvor Sp-lederen blant annet bedyret at han bestandig går i den vanlige sikkerhetskontrollen på flyplasser, selv om han har «fast track»-billett. «Fast track» innebærer at du slipper å stille deg bakerst i køen og er normalt noe du får ved å kjøpe dyrere billetter.

På spørsmål om det er vanlig for henne å fly på første klasse, svarer Nord at Fagforbundet har en policy på at flybillettene de kjøper må kunne endres, såkalte «flex-billetter». Det innebærer også at man får tilgang til «fast track». Flybillettene bestilles gjennom et reisebyrå, ifølge Nord.

– Noen ganger blir vi oppgradert til business, andre ganger ikke. Men med flex-billetter har vi muligheten til å være fleksible og kan komme raskt gjennom flyplassen sånn at vi rekker møtene vi skal på, sier Nord.

– Jeg trenger fleksibiliteten en slik billett gir, men jeg har ikke behov for noe luksus, sier fagforeningslederen.

Dagsavisen får opplyst at billetten fra Oslo til Helsingfors kostet 4.357 kroner. Returbilletten fra Helsinki til Oslo kostet 1.991 kroner. Mette Nords returbillett var samme type billett med samme selskap, til tross for prisforskjellen, opplyser Fagforbundet.

Totalt gir det en kostnad for reisen på 6.348 kroner, nesten dobbelt så mye som de 3.222 kronene Dagsavisen betalte for en tur-retur-billett på andre klasse.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– En lærdom

– Hvorfor reiste du på første klasse når Gabrielsen og resten av LO og Ap satt på andre klasse?

– Jeg er blitt påmeldt konferansen mye senere enn de andre. Noe skjedde som gjorde at jeg var utenfor bestillingen, og så trengte jeg flex-billett denne gangen fordi jeg må reise hjem i kveld i stedet for i morgen.

– Finnes det ikke flex-billetter på andre klasse du kunne fått?

– Jeg tror du kan få en mellomting mellom økonomi og business som er på et lavere nivå, men som gir muligheten til å endre billetten uten kostnader. Og jeg har altså ikke noe behov for å sitte på business, sier Nord.

Hun mener flyturen tjener som en lærdom.

– Dette er en påminnelse for oss så vi slipper å komme i en slik situasjon en annen gang.

Les også: Mette Nord frykter «en omveltning av norsk arbeidsliv»