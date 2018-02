Innenriks

Fredag satte norske Gunnar Garfors, som har skrevet flere reisebøker, TV- og radiovert Erik de Zwart og entreprenør Ronald Haanstra ny verdensrekord da de reiste jorden rundt på 56 timer og 56 minutter, skriver VG.

Sydney

Reisen, som ble gjennomført kun ved hjelp av rutefly, startet og sluttet i Sydney. På litt over to døgn har de tre kameratene reist 43.000 kilometer, med stopp i Santiago, Panama, Madrid, Alger og Dubai underveis.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Jeg har hatt min dose med fly for en stund for å si det sånn, sier Garfors til VG.

– Vi har slått den gamle verdensrekorden med ni timer og 35 minutter. Så nå feirer vi med kebab og noen beger her i Sydney, sier Garfors til NRK.

Garfors har også besøkt alle land i verden. I 2012 satte han og britiske Adrian Butterworth ny Guinness-rekord da de var verdens første som besøkte fem verdensdeler på ett døgn.

Gunnar Garfors' reiselyst startet allerede som guttunge, da hans far var lege om bord på cruiseskip i Stillehavet.

– Min yngre bror Øystein og jeg kunne ikke lese, så han sendte «reisebrev» på kassett til oss. Hver dag løp vi ut i postkassa for å se om det var kommet en ny kassett. Han hadde alltid mye å fortelle, sa ha i et intervju med Dagsavisen i 2014.



– Han fortalte med innlevelse om den Kinesiske mur, om gutter som sto på skateboard i California, om ridende politi i Canada og Grizzlybjørner i Alaska, sa Garfors den gang.



– Det var ikke like mye å fortelle i de kassettene vi sendte ham. Det handlet stort sett om turer til lekeplassen, legger han til med et smil.

Les også: Lanserer reisebok med ny reise

Siden har han reist i raskt tempo.



– Det startet med et vedde mål med en kamerat, en lett brautende bergenser. Jeg sa på et vorspiel at jeg skulle reise til alle verdens land, noe han ikke trodde jeg ville greie før jeg var 40, og veddemålet var et faktum. Da hadde jeg vært i 85 land, og hadde 112 land igjen på seks år for å vinne, sier 39-åringen, som har brukt opp flere pass for å nå målet.



Et mål han nådde som 37-åring.



– Hva var i potten?



– En øl per land. Dette var før Sør-Sudan ble selvstendig, så han la inn en god flaske rum i potten, om jeg greide det også, ler Garfors, som ikke vil gå tom for drikkevarer med det første.



Når Garfors reiser, prøver han å finne det genuine i landet, og overnatter gjerne hjemme hos folk.



– Kreativitet og impulsivitet er viktige faktorer når jeg reiser, sier han.

I september 2014 satte Garfors en ny verdensrekord da han sammen med vennene Øystein Djupvik og Tay-young Pak var innom 19 land på 24 timer.

Globetrotteren jobber med digitalradio i NRK, og har gjennom jobben reist mye. Noe som har gitt ham ekstra land.

Må godkjennes

– Sånn som da jeg var på en konferanse i Johannesburg, utvidet jeg reisen med et par dager i hver ende, og reiste for egen regning til Mauritius.

Les også: Advarer mot reiser til 48 land

Verdensrekorden i å reise jorden rundt med rutefly på 56 timer og 56 minutter må godkjennes av Guinness rekordbok før den blir offisielt gjeldende, skriver NTB.