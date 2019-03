Flertallet i valgkomiteen innstiller Torgeir Knag Fylkesnes som ny nestleder i SV

Lørdag klokka 14.00 ble det lagt fram en innstilling fra valgkomiteen som viste at flertallet av komiteens medlemmer, med fire medlemmer, innstiller Torgeir Knag Fylkesnes som ny nestleder.

Tre av komiteens medlemmer har innstilt på Kari Elisabeth Kaski.

Den forberedende valgkomiteen var også delt i sin innstilling i forkant av landsmøtet. Tre av komitémedlemmene støttet Kaski som ny nestleder, og tre støttet Fylkesnes.

Fylkesnes har vært innvalgt på Stortinget fra Troms siden 2013, og er i dag partiets næringspolitiske talsperson.

Kaski er innvalgt på Stortinget fra Oslo, og er i dag SVs finanspolitiske talsperson. Mellom 2015 og 2017 var hun partiets partisekretær, og hun har sin bakgrunn fra miljøbevegelsen.

En ringerunde blant fylkene Dagsavisen gjorde i forkant av landsmøtet viste at valget er svært åpent. Mens Fylkesnes har støtte i fylkene i nord, samt Rogaland og flertallet av delegatene i Agder SV, har Kaski stor støtte på den sentrale Østlandet med Oslo SV i ryggen.

Etter landsmøtets start har begge leire hevdet overfor Dagsavisen at de har flertallet av delegatene i ryggen.

Den usedvanlig jevne nestlederkampen blir avgjort senere i ettermiddag.

Valgkomiteen er også delt når det gjelder hvem som skal bli fast medlem av sentralstyret. Her har et flertall innstilt på at stortingsrepresentant Lars Haltbrekken skal bli fast medlem, mens et mindretall har innstilt på Eirik Faret Sakariassen fra Rogaland.

Haltbrekken er miljøpolitisk talsperson for partiet på Stortinget, og er tidligere leder av Naturvernforbundet.

