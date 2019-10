62 prosent av Aps velgere og 66 prosent av MDGs er positive til et regjeringssamarbeid etter neste valg, viser en måling Respons Analyse har gjort for VG.

– Det er ganske tydelige signaler. Selv om grunnlaget er lite, ser vi en tendens til at velgerne er positive til samarbeid mellom de to partiene, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse til avisen.

Målingen viser også at 24 prosent av de spurte Ap-velgerne stiller seg negative til et samarbeid med MDG, mens 8 prosent av MDG-velgerne stiller seg negative til et Ap-samarbeid. 14 prosent av Ap-velgerne og 26 prosent av MDG-velgerne sier de ikke er sikre.

Talsperson Arild Hermstad i MDG sier til VG at det på nåværende tidspunkt er mest aktuelt for dem å samarbeide med venstresiden. Han varsler at de kommer til å stille knallharde krav i eventuelle regjeringsforhandlinger.

Aps partisekretær Kjersti Stenseng sier de ikke er interessert i å diskutere regjeringssamarbeid nå på spørsmål om de har lukket døren for MDG. Samarbeid vil bli en diskusjon nærmere landsmøtet i 2021, svarer Stenseng.

Målingen er basert på 277 velgere som stemmer på Ap og MDG. Feilmarginen er på +/- 3,5 – 6 prosentpoeng.