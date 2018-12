Av Aslak Bodahl, ANB

Det bekrefter stortingsrepresentant Tore Storehaug (KrF) overfor Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Flere familier frykter allerede nå å bruke opp tidskvoten sin, og det stiller dem overfor valg i hverdagen de ikke skal trenge å ta. De familiene dette gjelder skal vite at de kan ta omsorg for eget barn uten frykt for å bruke opp noen kvote, sier Storehaug.

Vanskelig med gradering

KrF blir dermed med på SVs forslag om å fjerne tidskvoten på pleiepengeordningen. Ap og Sp går også inn for å oppheve denne tidsbegrensningen. Dermed er det flertall for forslaget fra SV som skal behandles i stortingssalen mandag kveld.

– Det er viktig for familiene at begrensningen nå, etter at regjeringen har strittet imot denne saken i årevis, endelig blir fikset, sier SV-leder Audun Lysbakken til ANB.

Tidsrammen for å motta pleiepenger er i dag 1.300 dager eller fem år. Regjeringen har også innført en unntaksbestemmelse som betyr at det kan gis forlengelse – uten tidsbegrensning – når dagkontoen på 1.300 dager er brukt opp.

SV krever også at graderingsreglene må ha unntak for dem som ikke kan ha inntekt på grunn av barnets tilstand. Derfor har partiet foreslått nettopp å endre disse reglene. Ap og Sp stiller seg bak dette forslaget, men får ikke med seg KrF.

– Hvis vi endrer på graderingsreglene, vil det få konsekvenser for pengebruken til staten neste år. Derfor har vi ikke mulighet til å stemme for dette forslaget, selv om vi er enige i intensjonen, forklarer Storehaug overfor ANB.

Samlet om nytt forslag

KrF har i stedet fremmet et eget forslag om at regjeringen skal gjøre endringer i denne ordningen for familier som i dag sliter med graderingsreglene. Ifølge Storehaug vil Stortinget stå samlet om dette forslaget.

Forslaget innebærer et unntak fra loven om folketrygd når «den som har omsorg for barnet ikke har mulighet til å være i arbeid mens barnet har tilsyn av andre fordi han eller hun har hatt tilsyn og pleie av barnet på natten og dermed har behov for hvile, eller det er nødvendig å være i beredskap».

– Vi er tydelige på at vi ønsker en endring i graderingsreglene, men vi får ikke gjort noe i år, hevder Storehaug.

Dyp SV-skuffelse

I SV-leiren er skuffelsen stor over at KrF ikke stemmer for å rette opp i graderingsreglene. Ifølge leder Audun Lysbakken har de nye reglene blitt en beinhard og umulig arbeidslinje for noen få foreldre som likevel ikke kan jobbe fordi barna er for syke.

– Nå vet ikke foreldrene som er rammet om de i nær framtid må ta opp forbrukslån eller selge huset for å fortsette å pleie sine syke barn. KrF kunne ha gitt disse familiene en trygghet i julegave, understreker Lysbakken overfor ANB.

– KrF valgte å trosse regjeringen for to flasker taxfree-vin. Dette er så uendelig mye viktigere. Det framstår for meg som uforståelig at partiet ikke bare kan ta seg sammen og fikse dette, sier SV-lederen. (ANB)

