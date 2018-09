Innenriks

Søndag ettermiddag ble det klart at Arbeiderpartiets arbeidsgruppe i Viken går inn for et forslag om å utsette arbeidet i fellesnemnda, som skal forberede fylkesammenslåingen, til Stortinget får behandlet saken på nytt.

Det var partiene SV, Senterpartiet og Frp i fellesnemnda for Viken som gikk sammen om forslaget. Med Aps tilslutning er det dermed flertall for å legge ned arbeidet med å slå sammen Østfold, Buskerud og Akershus til Viken inntil videre.

– Viken helt uten støtte

– Fylkessammenslåingen og konstruksjonen Viken har ikke støtte noe sted. Ikke i de tre fylkestingene, ikke i befolkningen, og trolig heller ikke på Stortinget. Når den ansvarlige statsråden går ut og mer eller mindre gir opp tvangssammenslåingen mellom Troms og Finnmark, er det naturlig at vi avventer å bruke tid og ressurser på dette til vi får en endelig avklaring fra Stortinget, sier Tonje Brenna, gruppeleder for Ap i Akershus.

SV, som har lagt forslaget på bordet, forklarer til NRK Østfold at fylkespartiet i Akershus også ønsker en avklaring på hvilke oppgaver de nye fylkene skal utføre før de vil gå videre med arbeidet i nemnda.

Regjeringen er pålagt av Stortinget å presentere en oppgavemelding om hva fylkene faktisk skal gjøre, altså det konkrete innholdet i regionreformen, innen 15. oktober.

I praksis betyr det at når fellesnemnda for Viken møtes tirsdag i neste uke, vil den måtte behandle forslaget om å legge arbeidet på is fram til Stortinget behandler saken i oktober.

Sløsing av ressurser

– Vi har hele tida vært imot denne sammenslåingen. Vi kan ikke støtte at vi skaper en hovedstadsregion hvor selve hovedstaden ikke er med, sier Brenna.

– Det er bare 16 måneder til Viken skal være i full drift. Risikerer dere ikke å komme veldig på etterskudd av å legge ned arbeidet i seks uker?

– Fellesnemnda skal forberede etableringen av det nye fylket og sørge for at vi har et budsjett for 2020 på plass. Budsjettet rekker vi å få på plass uansett. Hvilke oppgaver fylkene skal ha ansvaret for vet vi foreløpig ikke, og dermed er det vanskelig å forberede sammenslåingen. Det gjelder både om fellesnemnda fortsetter sitt arbeid eller om vi ikke gjør det.

– Vi mener det er bedre å ikke bruke fellesskapets ressurser på dette arbeidet før vi er helt sikre på at Viken faktisk blir en realitet, sier Brenna.

Gir håp om full stans

Nå er det dermed opp til Stortinget å vurdere framtiden til Viken. Signalene lokalt i Viken gir håp om et vedtak om å stanse Viken, mener Ap.

– Når Fremskrittspartiet nå foreslår at arbeidet i fellesnemnda skal settes på vent fordi de er i mot sammenslåingen, forventer vi at det også kommer til uttrykk ved en votering i stortinget, sier Tonje Brenna.

I tillegg til å støtte forslaget om å legge ned arbeidet i fellesnemnda inntil stortinget har avklart situasjonen, ønsker Ap å fremme følende tillegg til uttalelse:

«På grunn av den uoversiktlige politiske situasjonen på Stortinget og regjeringens handlingslammelse, legges det politiske arbeidet i fellesnemnda ned. Det er viktig for fellesnemnda å understreke at ansvaret for regionreformen i form av inndeling av fylkene og oppgaver, ligger hos stortinget. De tre fylkestingene har tidligere vedtatt at de er i mot sammenslåingen, og ber stortinget oppheve sitt vedtak. Fellesnemnda ønsker med dette å sende et tydelig politisk signal om dette».