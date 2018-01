Flere vurderer alkobrems

Innenriks

– Uansvarlig alkoholbruk har store negative konsekvenser for den som drikker, og for deres omgivelser, slår Ap-leder Jonas Gahr Støre fast.

Denne uka kom Støre med nyheten om at Ap ikke lenger vil betale for alkohol til tillitsvalgte under sentrale arrangementer.

De siste ukene har vært preget av flere historier om upassende oppførsel og seksuell trakassering i det politiske miljøet. Støre peker på at alkohol har spilt en rolle i flere av sakene.

– Alkoholen er aldri en unnskyldning, og arbeid mot uønsket oppførsel må skje på bred front. Men alle vet at alkohol har en plass i de historiene vi nå hører, sier Støre og legger til:

– Det er veldig ofte en sammenheng mellom upassende oppførsel og høyt alkoholinntak. Holdningsarbeid mot uønsket seksuell oppmerksomhet er også holdningsarbeid mot alkohol, sier Støre.

Glad i fest

Selv om det bare er på Aps nasjonale møter man nå stenger tappekrana, mener Støre dette også sender et signal til resten av partiorganisasjonen.

– Nå tror jeg fylkeslederne og ledere i kommunepartiene kan ta dette signalet og tenke gjennom hva som er passende hos dem. Jeg minner om at det er en lang historie i arbeiderbevegelsen for å ta ansvar for alkoholbruk.

– Blir det slutt på fester i Ap?

– Jeg er veldig for en god fest, og uformelle sosiale lag. Men vi har kunnskap om hva alkohol kan gjøre i slike sammenhenger. Det bør bevisstgjøre folk, sier Ap-lederen.

Fornøyd i Sp og SV

I resten av den rødgrønne leiren forholder de seg rolig til Aps vedtak.

Senterpartiet opplyser at dagens praksis er at det av og til blir servert inntil to glass til middag. Partiet har ikke drøftet å endre dette.

Også Sosialistisk Venstreparti (SV) er fornøyd med dagens praksis.

– I SV har vi lenge hatt en tilbakeholden linje når det gjelder å betale alkohol på partiarrangement. På landsmøtet må for eksempel delegatene betale for alkohol selv, mens det på enkelte mindre arrangementer kan være at partiet betaler noen få enheter, sier partisekretær Audun Herning.

På alle arrangementer i regi av SV skal det ifølge retningslinjene alltid være edru ledelse til stede med særlig ansvar for å følge opp unge medlemmer og medlemmer av Sosialistisk Ungdom.

Hareide: Følg Jonas!

KrF-leder Knut Arild Hareide oppfordrer alle partier til å følge Støres eksempel.

– Ja, jeg mener det Støre nå gjør bør bli en praksis som etableres i alle partier. Det er en styrke om alle partiene har samme praksis, mener han.

KrF serverer ikke alkohol på deres nasjonale arrangementer, verken på landsmøter eller nasjonale konferanser. Det samme gjelder ungdomsorganisasjonen KRFU. De vurderer i tillegg å regelfeste det som i dag er etablert praksis.

Hareide mener dette er et viktig grep både for å lage en trygg ramme for unge tillitsvalgte, men også er fornuftig økonomisk.

– Vi mener at ikke en krone fra partiet skal gå til å betale øl, vin og brennevin. Vi, som alle partiene i Norge bruker i stor grad skattebetalernes penger. De kronene partiene bruker på alkohol, er penger som burde blitt brukt på å bygge demokratiet, sier Hareide.

Borgerlig brems

Høyre vurderer å begrense påspandering av alkohol, utover de enhetene som folk kan få servert til maten. Men det vil ikke bli noe alkoholforbud.

– De aller fleste klarer å oppføre seg etter å ha drukket alkohol til maten, men det er og blir viktig at det på alle arrangementer er nok ansvarlig som kan følge opp om noen ikke klarer det. Det er spesielt viktig at ledere på alle nivåer tar sitt ansvar og går foran som et godt eksempel, sier generalsekretær John-Ragnar Aarset (H) i en e-post til Dagsavisen.

Også Venstre sier de vil ta opp temaet på sitt neste sentralstyremøte.

Fremskrittspartiet derimot har ikke tenkt å endre praksis. De serverer alkohol til maten under middagen på landsmøter og landsstyremøter.

– Vi har streng alderskontroll på FrP-arrangementer der det serveres alkohol. Ved større arrangementer leier vi også inn egne vektere. Vi har ingen planer om å forandre vår praksis, skriver generalsekretær Fredrik Färber i en e-post.

Velkommen etter!

Talsperson i Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson lar ikke sjansen gå fra seg. Han sier:

– Velkommen etter, Jonas! Vi sponser ikke alkohol på våre samlinger, sier han.

MDG-toppen understreker at regelen er til for at det også skal kjennes trygt og trivelig for de mindreårige i Grønn ungdom å være en del av arrangementene.

– Vi vil hindre at mannfolk driter seg ut på bekostning av unge damer, sier Hansson.