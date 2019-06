– Jeg har hatt gleden av å kjenne Svein i 35 år og må si det har vært en udelt positiv opplevelse. For meg har det betydd veldig, veldig mye. Da er det egentlig sånn at uansett hva man finner på å gjøre, hva som skjer eller hva det får av utfall, er han også min venn etterpå.

Det sa hotelldirektør Kjell Ove Hveding fra Sommarøy – Svein Ludvigsens (72) hjemsted – i Nord-Troms tingrett tirsdag formiddag. Han har kjent Ludvigsen siden 1984, da han som 21-åring tok over familiens lokalbutikk på Sommarøy, og var stevnet som vitne av den tidligere fylkesmannens forsvarere for å være et såkalt karaktervitne.

Ludvigsen hadde på sin side tiltrådt som banksjef da Hveding tok over som butikksjef.

– Han tok vare på meg, og siden har vi jobbet tett sammen. Han har gitt råd, pushet meg, åpnet dører knyttet til det jeg jobbet med og vært en tett samarbeidspartner i mange arrangementer, sa Hveding, som svarte «raus» på spørsmål fra forsvareren, advokat Kai Vaag, om hvordan han ville beskrive Ludvigsen.

– Han er en person som alltid har engasjert seg. Alltid har brydd seg. Alltid har spurt hvordan det går, sa han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Hevder han ville hjelpe

Tidligere fylkesmann og statsråd Svein Ludvigsen (72) er tiltalt for å ha utnyttet stillingen sin som fylkesmann og det tillitsforholdet han opparbeidet seg hos de fornærmede da, for å skaffe seg seksuell omgang med dem. To av de fornærmede bodde på institusjon da de kom i kontakt med Ludvigsen.

Forholdene i tiltalen skal ha funnet sted i årene fra 2011 til 2017.

Ludvigsen selv har understreket sitt store sosiale engasjement og framholdt at hans kontakt med spesielt den hovedfornærmede kun bygde på et ønske om å hjelpe den unge mannen, som kom til Norge som flyktning etter å ha rømt fra hjemlandet. Ludvigsen medgir at han hadde sex med den nå 25 år gamle mannen tre ganger, men bare i Oslo, aldri mens han var fylkesmann, og etter ønske og samtykke fra begge parter.

Han avviser bastant å ha hatt seksuell omgang med de to andre fornærmede i saken og fastslo uten forbehold at de to løy da de fortalte i retten hvordan de ble presset og lokket til sex.

Ytterligere to menn, som vitnet i retten tirsdag, fortalte hvordan de opplevde kontakten med fylkesmannen som utelukkende positiv. En av dem er en nå 28 år gammel mann som flere fikk besøk av Ludvigsen mens han bodde på en institusjon i Troms fra 2006 til 2009.

Les også: Flere institusjoner reagerte på Ludvigsens mange uanmeldte kveldsbesøk

Oppriktig interessert

Vitnet fortalte i retten at han satte stor pris på oppmerksomheten Svein Ludvigsen ga ham.

– Han virket oppriktig interessert i hvordan jeg hadde det. Det var veldig positivt, sa vitnet.

Et par uker senere, i forbindelse med at vitnet fylte 16 år, kom Ludvigsen på personlig besøk på nytt og ga ham et sjakkbrett i bursdagsgave. I løpet av årene han bodde på ungdomshjemmet, fikk vitnet besøk av Ludvigsen maksimalt fem ganger etter hva han kunne huske.

En 22 år gammel mann fra Syria som også var stevnet av Ludvigsens forsvarere som karaktervitne, fortalte på sin side hvordan han våren 2016 kom i kontakt med Ludvigsen da han kort tid etter ankomst til Tromsø satt på biblioteket og forsøkte å lære seg norsk. De to ble venner på Facebook og har tidvis hatt tett kontakt siden.

– Jeg ble invitert hjem til familien på Sommarøy og var der i tre-fire dager. Jeg har også vært med på hytta, sa 22-åringen, som fortalte at han blant annet fikk en gammel PC som takk for hjelpen for å hogge ved.

– Nei, aldri, svarte han da han ble spurt om Ludvigsen noen gang har tilnærmet seg ham seksuelt.

Bevisførselen i straffesaken mot Ludvigsen begynner å gå mot slutten. Vitnene som gjenstår, er stort sett fagpersoner som psykologer, leger og politifolk, før prosedyrene holdes mandag og tirsdag til uka. (NTB)

Les også: Forsvarer: – Ludvigsen uten straffskyld