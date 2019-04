Flere unge chatter med Kirkens SOS i påsken

Det skriver Kirkens SOS i en pressemelding.

– De som tar kontakt på chatten er som regel i aldersgruppen 15-30 år, mens de som tar kontakt via telefon ofte er eldre. Alt tyder derfor på at Kirkens SOS har gjennomført langt flere samtaler med yngre mennesker i år enn i fjor, sier Lene Hopland Bergset, fungerende generalsekretær i Kirkens SOS i pressemeldingen.

At Kirkens SOS klarer å besvare flere henvendelser på soschat.no skyldes i hovedsak at de har flere frivillige på vakt enn tidligere.

– Vi er stolte og takknemlige for den innsatsen våre frivillige ildsjeler gjør i påsken, og glade for at vi klarer å besvare langt flere chatsamtaler enn i fjor. Likevel, vi erfarer at behovet er større enn vi klarer å dekke og jobber kontinuerlig med å rekruttere enda flere frivillige, sier Bergset.

På telefon besvarte Kirkens SOS til sammen nærmere 3000 samtaler så langt i påsken, tallet har vært stabilt de siste tre årene.

– De temaene som går oftest igjen i samtalene vi har med de som ringer og skriver til oss er ensomhet, utfordrende relasjoner og psykiske problemer, sier Bergset.

– Vi holder døgnåpent på telefon og SOS-melding hele påsken. Det er mange av oss som kjenner på stor ensomhet og som trenger en fortrolig samtalepartner, enten de sitter alene eller er omgitt av familie og venner, avslutter hun.