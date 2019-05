Antallet avganger øker fra tre til fire på hverdager og fra to til tre i helgene, skriver Vy.

Dette innebærer at det blir avgang hver fjerde time med Vy til Göteborg og også tilbake til Oslo, fra rundt klokka seks om morgenen til rundt klokka 18 på ettermiddagen.

Lørdager har det første toget avgang i åttetida om morgenen, mens på søndager starter disse togene å gå rundt klokka ti. Siste avgang blir da på omtrent samme tidspunkt som ellers i uka.

Les også: Svenske SJ planlegger en rekke flere togavganger til utlandet

Dagsavisen har i flere artikler de seneste dagene omtalt den dårlige togforbindelsen mellom Norge og andre land. Både Naturvernforbundet, SV og MDG er blant dem som er kritiske til dagens tilbud, og det er også blitt påpekt at det på 1990-tallet var et langt bedre tilbud for dem som ønsket å ta toget til Danmark og videre nedover i Europa. Samtidig har Vy fått kritikk for å mangle vyer i sin utenlandssatsing, men det vil ikke Arne Fosen, konserndirektør for tog i Vy, ha på seg.

– Vi jobber hele tiden for å gi dem som reiser med oss et stadig bedre togtilbud, sier Fosen i en sak på Vys nettsider.

Les også: Aled bruker 37 timer én vei på reisen mellom Oslo og Wales

– Vi har over tid sett på hva som er mulig for å gi passasjerene våre et enda bedre tilbud, og er glade for at vi fra desember i år kan kjøre flere avganger mellom Oslo og Göteborg, fortsetter Fosen.

Med de nye rutetidene for disse avgangene, får Vy også et tilbud som er bedre tilpasset videre transport fra Göteborg mot Helsingborg, Malmö og København, og derfra videre ut i Europa.

– Dette er det mange som ønsker seg, og vi gleder oss til å gi vårt bidrag for å møte dette behovet, sier Fosen.