Bare så langt i år er det i Norge montert om lag 1.000 solcelleanlegg med støtte fra Enova. De kommer i tillegg til nær 1.600 anlegg som Enova har støttet med midler de foregående fire årene.

I overkant av 2.000 av dem med solcelleanlegg, er blitt såkalte plusskunder, etter at plusskundeordningen trådte i kraft 1. januar 2017.

Det innebærer at de har inngått avtaler med både nettselskap og kraftleverandør om henholdsvis regulering av nettleien og salg av overskuddskraft fra solcelleanlegget sitt. Én konsekvens av dette er at for hver kilowattime disse plusskundene krymper strømforbruket sitt fra nettet, reduseres nettleien deres med 20 øre.

– Dekkes av andre

– Av dette er cirka 5 øre reduserte tap i nettet, mens de øvrige 15 ørene er faste kostnader som må dekkes av andre kunder. Bakgrunnen for dette er at produksjonen av strøm fra solceller som regel ikke stemmer overens med timene nettet har begrenset kapasitet. Solceller bidrar derfor ikke til å redusere nettets faste kostnader over tid.

Det opplyser Andreas Bjelland Eriksen, førstekonsulent i Reguleringsmyndigheten for energi, Seksjon for regulering av nettjenester, i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Så jo flere plusskunder som reduserer uttaket av strøm fra nettet, jo høyere blir nettleien for alle andre?

– Dersom mange kunder gjennomfører tiltak som reduserer uttaket fra nettet, vil øvrige kunder oppleve at nettleien blir stadig høyere, svarer Eriksen.

Ifølge ham er den samlede verdien av denne ordningen så langt relativt liten, i størrelsesorden 1 million kroner. I gjennomsnitt sparer dagens plusskunder dermed om lag 500 kroner hver.

Selv om andre må dekke inn dette, er effekten på nettleien til hver enkelt ubetydelig, etter som det totalt sett er om lag 2,8 millioner nettkunder her til lands, ifølge interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Energi Norge. På sikt kan dette likevel endre seg, hvis dagens ordninger videreføres.

– Betydelig økning

– Trendene tyder på at det vil bli en betydelig økning i antallet plusskunder framover, sier Eriksen.

– Hvem har blitt plusskunder så langt?

– Inntrykket er at det først og fremst er eiere av boliger med egne tak, eneboliger, tomannsboliger og rekkehus, samt større yrkesbygg. I prinsippet kan alle kunder som oppfyller kravene, bli plusskunder. Nøyaktig hvor mange, vil avhenge av blant annet teknologiutviklingen og prisnivået.

Slik NVE ser det, vil det ikke være rimelig at stadig færre nettkunder som ikke er plusskunder, skal være med å betale for de positive sidene ved å være plusskunde. Derfor jobbes det nå med en omlegging av nettleien til såkalte effekttariffer.

– Hva vil det innebære?

– NVE ønsker en omlegging av nettleiestrukturen slik at kostnadene i større grad baseres på hvor mye nettkapasitet kunden har behov for. Kundene vil dermed få riktigere insentiver, ved at investeringer som er lønnsomme for samfunnet også er lønnsomme for kunden. Kunder med egenproduksjon som ikke reduserer sitt behov for nettkapasitet, vil ved en slik omlegging ikke få like stor reduksjon i nettleien som de får i dag.

– Når kan effekttariffene tre i kraft?

– NVE jobber med et høringsdokument som skal legges fram i høst. Nettselskapene vil få noe tid til å implementere endringen.