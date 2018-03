Innenriks

Både Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO), som organiserer mange av de ansatte i offentlig sektor, kommer til å anbefale sine medlemmer å stemme for den nye pensjonsmodellen som ble banket gjennom i helgen.

For begge forbund var det viktig å sikre dagens ungdom en god pensjon.

– De av våre medlemmer som har lav og middels inntekt, ville virkelig kommet dårlig ut med dagens modell. Det kullet som er født i 1993 kunne for eksempel endt med en pensjon på under halvparten av sluttlønna. Med det som utgangspunkt, mener jeg vi har fått til en god ordning. Bakken blir mindre bratt, sier leder Mette Nord i Fagforbundet.

Avtalen som det nå er enighet om, skal ut på uravstemning hos de ulike hovedorganisasjonene. De har fire måneder på seg til å ta stilling til avtalen, skriver NTB.

Livsvarig AFP-ytelse

Det er den såkalte levealdersjusteringen fra pensjonsreformen i 2011 som gjør at dagens unge kommer dårlig ut av den nåværende offentlige tjenestepensjonen. Kort fortalt betyr det at yngre årskull må jobbe lenger for pensjonen sin fordi det er forventet at de lever lenger.

– Vi måtte finne et system for å sikre de unge, og da har vi sagt at vi må følge prinsippet om at alle år i arbeid skal telle slik at man kan fortsette å opparbeide pensjon også etter at man har fylt 62 år, sier leder Mimmi Kvisvik i FO.

Også «sliterne» er bedre ivaretatt i den nye pensjonsmodellen, mener Kvisvik.

– Det har vært viktig å erkjenne at noen må slutte tidligere i jobb, og derfor har vi jobbet for at AFP skal være en livsvarig ytelse.

De som ikke kvalifiserer til AFP og likevel må gå av tidlig, er på sin side sikret en såkalt betinget tjenestepensjon som utgjør tre prosent av pensjonsgrunnlaget.

Uvisst for uføre

Mette Nord i Fagforbundet trekker også fram nye samordningsregler som en viktig seier – det innebærer enkelt forklart at alle er sikret en høyere pensjon enn det de har krav på gjennom folketrygden.

– Hvis ikke vi hadde fått dette på plass, ville vi fått flere nullpensjonister. Det har vi lyktes med å unngå, sier Nord.

For Fagforbundet er imidlertid en viktig floke fortsatt uløst. Partene har nemlig ikke kommet til enighet om alderspensjon for uføre.

– Det skal vi forhandle videre om, og her ligger det noen premisser til grunn om at vi skal sikre de med dårlig helse en god tjenestepensjon. Det mener vi legger noen viktige føringer, sier Nord.

Får ta med opptjeningen

Også Norsk Tjenestemannslag og LO Stat melder om at de vil anbefale sine medlemmer å stemme for den nye, offentlige pensjonsmodellen.

Foruten de øvrige seirene, har det for LO Stat vært viktig å få på plass en ordning som gjør at ansatte som går fra offentlig til privat sektor kan ta med seg pensjonsopptjeningen, forteller leder Egil André Aas.

– Det har tidligere gitt en del uheldige utslag, men vi har nå fått tettet hullet, sier han.