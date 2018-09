Innenriks

Rekorden fra 2017 ser dermed ut til å stå for fall.

Ved utgangen av august hadde i alt 802 flere lærlinger fått godkjent lærekontrakt sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Det utgjør 44,3 prosent av søkerne og tilsvarer en økning på 2,5 prosentpoeng. Så langt i år har over 11.000 elever fått godkjente lærekontrakter.

– Det er godt nytt at antall lærekontrakter ser ut til å øke for tredje år på rad. Vi trenger mange flinke fagarbeidere i årene fremover. Vi må derfor jobbe for at enda flere får læreplass, sier Sanner i en pressemelding.

Han viser til at det er høye søkertall til yrkesfagene, mens stadig flere fullfører og består en yrkesrettet videregående utdanning. Samtidig sender han et klart signal til bedriftene:

– Vi må jobbe videre for at den positive utviklingen skal fortsette. Jeg forventer at bedrifter og fylkeskommuner forsterker innsatsen med å skaffe flere læreplasser til motiverte ungdommer, sier Sanner.

Vest-Agder topper statistikken med 57, 8 prosent av søkerne som har fått godkjent lærekontrakt. I Buskerud har til sammenligning bare halvparten så mange av elevene, 28,2 prosent, fått lærlingplass.

I tillegg er det stor variasjon mellom fagene: 60 prosent av elevene på bygg- og anleggsteknikk har fått lærekontrakt, mens det samme gjelder for kun 24 prosent av elevene i medier og kommunikasjon. (NTB)