Av Mats Rønning

Homobevegelsen står for inkludering, for mangfold. Da er det underlig at lederen for et parti som står for det stikk motsatte stikker av med denne prisen. For meg er det litt som å være tyrefekter og samtidig være vegetarianer, sier Tønne til VG.

Også VGTVs Morten Hegseth og Tore Petterson som er kjent fra flere TV-programmer kritiserer tildelingen.

– At lederen for et parti som bare for noen år siden var mot homoekteskap og likestilling, så skal hedres for at de på populistisk vis valgte å snu i saken for å sanke stemmer, gjør meg uvel, sier Petterson til avisen.

Kjente gjester møtte opp da LHBT-miljøet feiret seg selv og sine støttespillere med prisutdelingen på Chateau Neuf i Oslo lørdag. Der mottok Jensen prisen «årets faghag», oversatt av flere til «årets homobestevenn».

Juryen begrunnet avgjørelsen med at prisen er en vennepris og «er til for å vise at solidaritet og vennskap ofte kan gå på tvers av partipolitisk arbeid eller religiøs overbevisning». Juryformann Yngve Marcussen framholder at «årets faghag» er en sosial og ikke en politisk pris.

– En «faghag» er en som sosialt stiller opp for sine skeive venner, og Gaygalla gir prisen til Siv Jensen, for å vise at hun som privatperson har andre nettverk enn hva som kommer fram i hennes politiske virke, sier han. (NTB)