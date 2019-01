Sent mandag kveld opplyser politiet at beboere på øst- og vestsiden av Skjelfjord evakueres.

– Det er utfordrende å gjennomføre evakueringen i området fordi det er store snømengder og skredfare langs veien, skriver politiet i Nordland i en pressemelding.

Det har gått et skred som stenger veien i området. Noen skal derfor trolig evakueres med båt.

Det gikk flere snøskred vest i Lofoten i løpet av mandagen. Ingen har blitt skadd, men faren for flere skred er stor.

I Flakstad kommune i Lofoten var skolene stengt mandag som følge av de enorme snømengdene. Mandag ettermiddag dro kystvaktskipet KV Heimdal til Flakstad kommune for å bistå med evakuering av innbyggere, skriver Lofotposten.

Totalt skal rundt 100 personer fra Skjelfjord og 100 fra Ramberg evakueres.

Les også: Snøhaugene kommer til å vokse

Kystvakten bistår

– Vi vurderer om de skal fraktes ut med bil, eller om det er tryggere å ta dem ut med båt. KV Heimdal kommer til Skjelfjord for å bidra om det blir nødvendig, sier rådmann Erling Sandnes til Lofotposten.

Et SeaKing redningshelikopter har sendt to politibetjenter til området.

I Vestvågøy kommune er det satt krisestab, og beboere i Ballstad har blitt evakuert. En redningsskøyte har hentet beboere på Ballstadlandet.

Politiet ber alle folk i Lofoten om å unngå skredutsatte områder.

– Dersom man ikke må ut, anbefaler politiet at man holder seg innendørs inntil skredfaren er avklart og veiene brøytet, lyder oppfordringen fra Nordland politidistrikt.

Hovedveien gjennom Lofoten, E10, er stengt fra Nappstraumen og vestover. Snøskredvarslingstjenesten varsom.nobetegner snøskredfaren i Lofoten som betydelig både mandag og tirsdag.

Særdeles farlig

I ettermiddag fikk fylkesmann Tom Cato Karlsen i Nordland en orientering om saken og han oppsummerer det slik:

– En særdeles farlig situasjon, sier han til NRK.

Han opplyser at to geologer ankommer området mandag kveld. De to vil vurdere når de evakuerte kan flytte hjem igjen. Stabssjef Bent Are Eilertsen ved politiet i Nordland sier at de vurderer situasjonen som «veldig alvorlig».

– Det går mye ras over hele Lofoten. Det har vært en tøff dag. Det er vanskelig å få evakuert ut av fjorder, og vi må også ta hensyn til mannskapene. Vår prioritet nå er å få folk i sikkerhet, sier Eilertsen.

Meteorologisk institutt opplyste mandag formiddag at det hadde blitt satt ny snørekord i Flakstad i Lofoten. På et døgn var snømengden da økt med 65 centimeter til totalt 130 centimeter. Meteorologene har imidlertid kun målinger tilbake til 2007. (NTB)