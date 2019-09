Den ukjente hundesykdommen får også konsekvenser for Norske redningshunder (NRH), som bistår i lete- og redningsaksjoner. Organisasjonen ber hundepatruljer som deltar i være forsiktige under søk i områder hvor det ferdes andre hunder.

– Det kan i noen tilfeller gjøre at man bruker lengre tid på å finne folk som er savnet, sier beredskapsleder Stig Mebust til NRK.

NRH anbefaler at alle treninger og samlinger i østlandsområdet denne uken avlyses på grunn av sykdomsfaren.

I Telemark skulle de opprinnelig ha en samling i Bø i helgen. Denne er nå avlyst, ifølge NRK. Det samme gjelder arrangementer både i Valdres og Østfold.

– Dramatisk

Også Hundeløpet Vom Dogrun, som skulle blitt holdt i Tønsberg i dag, er blitt avlyst.

Dette er i tråd med Mattilsynets anbefaling til hundeeiere om å begrense kontakten mellom hunder.

Drøbak Hundeklubb avbryter alle treninger etter virusutbruddet i Oslo, ifølge Akershus Amtstidende.

Hundeklubben har 260 medlemmer. I helgen hadde de et konkurransestevne i Frogn, der mange av hundene var fra Oslo.

– Det er ganske dramatisk. Vi er fryktelig bekymret for hva dette kan være, sier Eva Tønnessen i Drøbak Hundeklubb.

Tilfeller over hele Østlandet

Ifølge Norsk Kennel Klub er det påvist sykdomstilfeller i Hamar, Tynset, Moss, Hønefoss og Lørenskog, i tillegg til Oslo-området.

Smitten kan også ha kommet til Trondheim.

Klinikkleder Iselin Solnes ved Evidensia Trondheim Dyresykehus bekrefter til Adresseavisen at en syk hund hos dem nå sjekkes for smitten.

– Vi tror i utgangspunktet ikke det er det samme det er snakk om her, siden det virker mindre akutt enn det vi har hørt om fra Oslo, men vi vil alltid være på den sikre siden, sier Solnes.

Flere døde

Det finnes ingen felles oversikt over sykdomstilfellene, men det antas at minst 20 hunder er døde så langt, opplyser veterinær og kommunikasjonsansvarlig Sasja Rygg hos veterinærkjeden Anicura i en pressemelding.

Det er uklart hvilket virus eller bakterie som forårsaker sykdommen. Prøver tas nå for å avdekke hvilket smittestoff det er snakk om.

– Det er derfor for tidlig å si om det er noen sammenheng mellom disse tilfellene. Likevel er det flere likhetstrekk som gjør at vi anbefaler hundeeiere over hele landet til å ta sine forholdsregler, sier Rygg.

Blodig diaré

Seksjonssjef Ann Margaret Grøndahl i Mattilsynet sier til VG at de foreløpig har informasjon om at sju hunder kan ha dødd av sykdommen, men ifølge Anicura kan altså omfanget være langt større.

Sykdommen ble først oppdaget i Oslo-området.

– Symptomene for denne alvorlige sykdommen er blodig eller sprutende diaré, oppkast og raskt svekket allmenntilstand. Oppdager du disse symptomene, oppfordrer vi hundeeiere til å kontakte veterinær snarest, sier Rygg.

Råd til hundeeiere etter sykdomstilfeller

På grunn av en uavklart situasjon og flere sykdomstilfeller anbefales alle hundeeiere å følge disse rådene:

* Begrens nærkontakt med andre hunder.

* Ikke la hunden hilse på andre hunder på tur.

* Unngå at hunden snuser mye i grøften hvor andre hunder har vært.

* Dra raskt til veterinæren hvis du oppdager blodig eller sprutende diaré, oppkast og raskt svekket allmenntilstand hos din hund.

* Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir. Parvoviruset kan for eksempel gi alvorlig tarmbetennelse.

* Store ansamlinger som utstillinger og dressurkurs, bør unngås, eller gjennomføres på en måte som gjør at kontakten mellom hundene begrenses

* Ring veterinæren før du tar med deg hunden din på klinikken.

Kilde: Anicura, Mattilsynet