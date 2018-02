Innenriks

Forklaringen er at stortingsflertallet vil avvente et EU-forbud, går det fram av behandlingen av avfallsmeldingen i energi- og miljøkomiteen.

Ikke godt nok, er responsen fra Framtiden i våre hender.

– Alle er enige om at det mest effektive er et EU-forbud som omfatter så mange PFAS-er som mulig. Men å få et EU-forbud tar mange år, påpeker FIVH-leder Anja Bakken Riise.

– Hva bør gjøres i stedet?

– Regjeringen kan raskt innføre en rekke nasjonale tiltak, som krav til bedre innholdsbeskrivelse på produktene og høye avgifter på miljøgifter. Avgifter vil kunne føre til at produsentene raskt bytter til giftfrie alternativer.

– Sårbare barn

Det finne flere hundre ulike PFAS-er (perfluorerte stoffer) på markedet, ifølge Miljøstatus.no. De brukes blant annet til å gjøre klær vannavstøtende, men også i emballasje, kokekar, skismøring og andre produkter vi omgir oss med til daglig.

– Hvor farlige kan PFAS-er være?

– Forskning viser at miljøgiftige fluorkarboner ved varig eksponering kan gi barnløshet, leverskader, sviktende immunforsvar og kreft hos pattedyr. Barn er ekstra sårbare, svarer Riise.

Hun mener det er «helt utrolig» at et flertall på Stortinget bare vil vente på EU i denne saken.

– Mens vi venter pakker vi barna våre inn i miljøgiftholdige klær, og smører miljøgifter under skiene våre, påpeker Riise.

SVs Lars Haltbrekken er enig med Riise at det haster med et PFAS-forbud.

– SV foreslo i forrige stortingsperiode at Norge skulle gå foran med nasjonale forbud, men det ville ikke stortingsflertallet. Bakgrunnen er at EU hindrer oss i dette. Derfor foreslår vi en avgift nå, for å få fortgang i utfasingen av alle prioriterte miljøgifter, både PFAS og andre, opplyser han.

– Sterk aktør

Så langt er det bare Sp og MDG som støtter SVs forslag.

SV ønsker også «skikkelige innholdsdeklarasjoner» på varer som inneholder prioriterte miljøgifter.

– Dette har vi nesten flertall for. Vi trenger bare enten Venstre eller KrF, konstaterer Haltbrekken.

Både Høyre og Frp fastholder overfor Dagsavisen at det vil være best å vente på et EU-forbud.

– Mange av produktene som inneholder PFAS importeres ikke kun til Norge, men inngår i et globalt marked hvor det er viktig å få en sterk aktør til å innføre et forbud, argumenterer Frps Gisle Meninger Saudland.

Høyres Lene Westgaard-Halle mener i tillegg at en avgift på PFAS ikke nødvendigvis vil være en god straksløsning.

– Hvilke perfluorerte forbindelser som inngår i ulike produkter og i hvilke mengder, er det svært vanskelig å få en god nok oversikt over til å fastsette en treffsikker og rettferdig særavgift i Norge. I tillegg vil en særavgift på PFAS i produkter uansett ikke være praktisk gjennomførbar å innføre i Norge før en regulering i EØS-området trer i kraft, sier hun.

Også Ap mener løsningen ligger i EU.

– Det er viktig at regjeringen jobber aktivt inn mot EU for å få innført et forbud mot at disse miljøgiftige stoffene blir brukt i klær, vaskemidler, matpapir med mer, sier partiets Else-May Botten.