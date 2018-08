Flere eksplosjoner i brennende togtunnel i Nordland

Innenriks

Meldingen om brannen kom onsdag formiddag.

Det var lenge snakk om at gassflasker i tunnelen inneholdt den giftige gassen acetyl, og derfor måtte brannmannskapene evakueres. Det skal imidlertid være snakk om propan- og oksygenflasker, og mannskapene fikk startet slukkingen igjen.

– Det er flere av gassflaskene som har sprengt. Det hører med til historien at det er en tretunnel som inneholder kreosot som gir giftig røyk, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson i Nordland politidistrikt til NTB.

Hyttefelt evakuert

Rundt klokka 16 forklarer politiet at brannvesenet har kontroll på brannen, men at det fortsatt vil foregå slukking utover kvelden.

– Det er ikke lenger fare for spredning og eksplosjonsfaren er over, men det er fortsatt områder i nærheten som er sperret for ferdsel på grunn av røyk, sier operasjonsleder Tomas Bech.

Tunnelen er 400 meter lang. Det er ingen fastboende i nærheten, men deler av et hyttefelt er evakuert.

– Vi vurderer fortløpende situasjonen. Forhåpentligvis kan de vende tilbake kjapt, sier Bech.

Togtrafikken stanset

Brannen spredde seg på et tidspunkt til en av hyttene, og denne er totalskadd, men ingen personer kom til skade.

Som følge av brannen er all togtrafikken stanset på Ofotbanen mellom Narvik og Rombak. En stund var også E10 stengt for trafikk.

Ofotbanen knytter Narvik til den svenske Malmbanan, som hovedsakelig brukes til transport av malm fra gruvene i Kiruna. Til sammen fraktes det mer gods på banen enn all annen godstrafikk i Norge.

Togbanen eies og vedlikeholdes av Bane Nor, som opplyser at SJs passasjertoglinje fra Narvik berøres av brannen.