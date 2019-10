Flere bilister bøtelagt for mobilbruk

Det viser tall P4-nyhetene har fått fra Skatteetaten.

– Altfor mange bruker mobilen i bilen og det er en uting. Det er mye farligere enn mange tror, sier Nils Sødal i NAF til kanalen.

Forskning fra USA viser at det å bruke mobil i bil er det samme som å kjøre med 0,8 i promille.

– Det er langt over alle promillegrenser som er forsvarlig. Det gjør deg veldig lite bevisst på det som skjer rundt deg, sier Sødal.

Det er klart flest menn som blir tatt for bruk av mobil mens de kjører – 6209 i første halvår i år, mot 2426 kvinner.

– Jeg har ingen god forklaring på hvorfor. Det kan være fordi flere menn enn kvinner kjører bil, men det vet vi for lite om, sier Sødal.

Sjef for Utrykningspolitiet, Runar Karlsen, sier det er vanskelig å vite årsaken til at flere er tatt. Han viser til at UP har et jevnt nivå på kontrollene.

I år ble reaksjonen skjerpet, ved at overtredelse fører til to prikker på førerkortet i tillegg til boten og fire prikker for dem som ikke har hatt førerkort i mer enn to år.