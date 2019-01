I hundrevis av landets barnehager er plastprodukter på vei ut døra.

Dette går fram av en undersøkelse som omfatter 626 av barnehagene organisert i Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

Den viser blant annet at sju av ti barnehager bruker blå skoposer av plast. Nå sier 83,6 prosent av disse barnehagene at det er aktuelt å kutte ut all bruk av slike «blåsokker», eller redusere bruken av dem.

Seks av ti barnehager benytter plastposer til skittentøy. Av dem sier 88,7 prosent at det er aktuelt å slutte helt med dette, eller at de vil redusere bruken av plastposer til dette formålet.

Les også: Luksusbransjen tror hasj blir like vanlig som et glass god vin

Sekker med blåsokker

Den blå appelsin Kanvas-barnehage på Nordstrand i Oslo, har allerede gjort noe med både blåsokkene og skittentøyposene.

– Vi har sluttet med skoposer og bedt foreldrene ta med handlenett, som vi bruker når vi sender hjem vått og skittent tøy, forteller Anett Holmvik, ansvarlig for bærekraftig utvikling i barnehagen.

– Hvor omfattende var bruken av blåsokker?

– I løpet av fem dager fylte jeg en svart søppelsekk med dem. Nå tar foreldre av seg skoene i stedet når de skal inn i barnehagen, og barna deres er stolte over at de gjør det.

Bakgrunnen for at plastbruken nå er på vei ned både på Nordstrand og mange andre steder i landet, er prosjektet «Plast- og giftfrie barnehager», som PBL startet i fjor sammen med Naturvernforbundet.

Ikke minst gamle plastleker kan innebære et helse- og miljøproblem på grunn av stoffer i lekene som barn er ekstra sårbare for.

Den nye undersøkelsen viser at bruken av plast i barnehagene er mest omfattende for uteleker, tett fulgt av leker som brukes inne. Det er også mange plastprodukter som benyttes når mat tilberedes, serveres eller oppbevares.

– Før pakket vi inn mye mat i plast. Nå har vi i stedet plastbokser som brukes om og om igjen, forteller Holmvik.

Viljen til endringer er stor også i mange andre barnehager, forteller kommunikasjonsdirektør Marius Iversen i PBL.

– Barnehagene kan spille en veldig viktig rolle i arbeidet med å redusere bruken av plast, mener han.

– 1.930 av landets barnehager er med i PBL. Til sammen er det om lag 6.000 barnehager med rundt 300.000 barn i Norge. Alle disse barna fortjener å vokse opp i et godt miljø. Tar de med gode holdninger hjem fra barnehagen, kan prosjektet vårt også få en stor positiv smitteeffekt, påpeker Iversen.

Les også: Tragisk syn på Svalbard: Isbjørnunger spiser plast

Kan kutte 600 tonn

– Hvor mye kan plastbruken reduseres med?

– Det er gjort anslag som tyder på at det skal være mulig å redusere plastbruken årlig med om lag 200 tonn bare i våre medlemsbarnehager, og tilsvarende med om lag 600 tonn i sektoren totalt. Det er motiverende for alle som er involvert i dette, å se at det går an å gjøre en stor forskjell, svarer Iversen.

For å få enda større oppslutning om prosjektet, ble det i november sendt ut et veiledningshefte for plast- og giftfrie barnehager til alle PBLs medlemsbarnehager.

Prosjektleder Janne Melbye Gillgren i Naturvernforbundet, forteller at både Lekolar og NorEngros, som er to av de største leverandørene til norske barnehager, har vært involvert i arbeidet med veiledningsheftet. Det samme gjelder for Norges Astma- og Allergiforbund, Initiativ for etisk handel og miljøsertifiseringsordningen Grønt flagg/FEE Norway, som er rettet mot barnehager og alle typer skoler.

– Veiledningsheftet skal være enkelt tilgjengelig og veilede barnehagene slik at de kan gjøre enkle, men gode grep i barnehagehverdagen, slik at det blir mindre av både plast og miljøgifter, forklarer Gillgren.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Gode holdninger

Utover vinteren skal det dessuten gjennomføres flere kurs om temaet for barnehageansatte i Oslo, etter et vellykket første kurs som ble arrangert i Tromsø.

PBL har videre tatt et initiativ overfor KS, for å få involvert også kommunale barnehager i plastreduksjonen.

Anett Holmvik i Den blå appelsin Kanvas-barnehage, er opptatt av at barna må bli en aktiv del av dette arbeidet.

– Det er veldig viktig å skape gode holdninger hos barna. Vi har jobbet mye med å få dem til å føle eierskap til naturen.

Det har gitt resultater.

– Når vi går tur nå, hender det at vi knapt kommer ti meter fordi barna er så opptatt av å plukke plast og andre typer søppel, forteller Holmvik.

PBL-undersøkelsen avdekker også at om lag halvparten av barnehagene bruker våtservietter når barn stelles. 87,2 prosent svarer at det er aktuelt å kutte ut all bruk av disse serviettene, eller redusere bruken av dem.

Les også: Forsker: Norge er et fangstnett for plastavfall