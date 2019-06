Samtidig som regjeringen fredag la fram en stortingsmelding som skal overhale fiskeripolitikken, kunne Dagsavisen i går fortelle at Riksrevisjonen gjennomfører en omfattende gransking av hele fiskerifeltet.

– Vi har sett risiko for svakheter ved forvaltningens kunnskapsgrunnlag, eksempelvis når det gjelder effekter og konsekvenser av endringer i regelverket, sa ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen, Therese Johnsen, til Dagsavisen, og varslet at gjennomgang vil gå langt tilbake i tid og ta for seg alle deler av fiskeripolitikken.

SVs nestleder og fremste fiskeripolitiker, Torgeir Knag Fylkesnes, mener den pågående granskingen burde ført til at regjeringen holdt igjen en stortingsmelding som legger til rette for omfattende endringer i måten fiskerifeltet forvaltes på.

– Galskap

– Det er grunn til å vente med store endringer på feltet fram til Riksrevisjonens gjennomgang er ferdig. Spesielt så omfattende, og etter mitt syn – og mange på kysten – ødeleggende endringer som regjeringen legger opp til.



LOVER STRID: SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes vil kjempe mot det SV mener mer «massive liberaliseringer».Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Fylkesnes viser til at stortingsbehandlingen av regjeringens kvotemelding neppe er ferdig før over på nyåret 2020. Riksrevisjonens rapport er forventet offentliggjort omtrent på samme tid.

– Da er det galskap å skulle gjennomføre store endringer samtidig som Riksrevisjonen kommer med en totalgjennomgang, sier han.

Vil vente og se

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) sier om riksrevisjonsundersøkelsen at systemer «som har var over tid, alltid har godt av å bli sett i kortene».

– Hva mener du har vært problemene på dette feltet?

– For det første har det vært et lappeteppe av regelverk. Når du skal tette hull, har du kommet med nye løsninger og tettet akkurat det hullet, men så har det dukket opp problemer andre plasser. Systemet har vært komplisert og vanskelig å forstå, og den forenklingen som vi nå kommer med er veldig, veldig viktig, sier Nesvik.

– En del av årsaken til at Riksrevisjonen nå har gått inn på dette feltet, er at de har «sett risiko for svakheter ved forvaltningens kunnskapsgrunnlag, eksempelvis når det gjelder effekter og konsekvenser av endringer i regelverket». Hvordan ser du på Riksrevisjonens bekymring?

– Nå tror jeg det er viktig at vi venter og ser hva Riksrevisjonen eventuelt kommer med, i stedet for å konkludere på forhånd før Riksrevisjonen har gjort jobben sin, sier Frp-statsråden.

Varsler kamp

– Gjennom denne stortingsmeldingen legger vi grunnlaget for at de gode tidene kan fortsette, slik at vi kan skape enda større verdier av de rike fiskeressursene i sjømatnasjonen Norge. Det er viktig for å finansiere velferden vår, sa Nesvik på en pressekonferanse fredag.

Meldingen skaper bekymring hos SVs Fylkesnes.

– Det er ganske massive liberaliseringer i hele struktursystemet for kjøp og salg av kvoter. Det vil gjøre det mer lukrativt å kjøpe og selge. Det legges opp til at kvoter kan leies ut, noe som vil legge ytterligere press på kvoteprisene. Og da er vi fremme ved effekten denne politikken får: Kapital blir viktigere. Nærhet og tilgang til havet blir stadig mindre viktig. Kysten kommer til å tape, og ungdom spesielt, mener Fylkesnes, som varsler kamp i Stortinget.